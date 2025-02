Amici 24, anticipazioni registrazione: le previsioni sulla puntata del 23 febbraio 2025

Oggi, 21 febbraio, si registra una nuova puntata di Amici 24, ancora una volta improntata sul serale. La fase delle sfide dei ragazzi è ormai archiviata e lascia infatti spazio agli esami dei professori. Saranno le commissioni di canto e ballo- composte da Emanuel Lo, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli – a supervisionare le performance dei ragazzi, decidendo chi può accedere al serale e chi invece deve abbandonare definitivamente la scuola.

Luk3 ci prova con Raffaella ad Amici 24? Alessia scoppia in lacrime/ Lui si difende: "Non c'è niente"

Cosa, peraltro, iniziata già questa settimana, dopo una classifica, fatta dai ragazzi ‘non magliati’ su chi merita il serale tra quelli rimasti. I primi esami hanno già portato ad esiti negativi, essendo stati eliminati due allievi: Mollenbeck (cantante allievo di Cuccarini) e Antonio (ballerino di Deborah).

Antonio Affortunato eliminato da Amici 24: bocciato all'esame per il serale/ Celentano: "Non sei pronto!"

Come funziona l’accesso al serale di Amici 24

La selezione per il serale di Amici 24 continua, dunque, nella registrazione di oggi, puntata che andrà poi in onda domenica 23 febbraio su Canale 5, a partire dalle 14. A decidere chi dovrà presentarsi di fronte alle commissioni di canto e ballo sarà una nuova gara, giudicata da professionisti del settore che non fanno parte della scuola. Gli ospiti stileranno la consueta classifica e i primi potranno di diritto presentarsi per ottenere la maglia del serale. Saranno poi i prof a chiedere degli esami extra per uno dei propri allievi, qualora convinti che meriti il serale.

Antonio Affortunato eliminato da Amici 24? Clamoroso spoiler di Giulia Stabile/ L'allievo non supera l'esame

Ricordiamo che, per ottenere la maglia dorata, bisogna ottenere tutti e tre i sì dei professori della propria categoria. Qualora qualcuno si opponesse definitivamente con un no, l’allievo in questione sarebbe definitivamente eliminato da Amici 24. Ma chi è rimasto nella scuola che potrebbe ottenere i tre sì senza alcun impedimento?

Chi saranno gli allievi che conquisteranno oggi la maglia del serale? I pronostici

Partendo dal ballo, una maglia del serale sembra assicurata per Daniele, ultimo allievo di Alessandra Celentano rimasto senza anche a causa dell’infortunio che gli ha impedito di essere presente in puntata. Anche Dandy potrebbe ottenerla, seppur con qualche difficoltà da parte della Celentano. Infine c’è Francesca, alla quale, nonostante qualche calo nelle ultime puntate, potrebbe essere riconosciuto il giusto merito.

Parlando del canto, le maglie certe sembrano essere per Jacopo Sol e Senza Cri. TrigNo potrebbe essere premiato per i risultati dei suoi singoli, stessa cosa per Luk3 (che ha però da superare lo scoglio Anna Pettinelli, così come Chiamamifaro). Più difficile è la situazione per Deddè e Vybes, finiti anche tra i ‘peggiori’ secondo la classifica dei compagni di classe.