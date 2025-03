Anticipazioni Amici 24, registrazione puntata 9 marzo 2025: ultimi posti per il serale

Sarà una puntata ricca di tensione quella di Amici 24 che si registrerà oggi 6 marzo 2025 e che vedremo in onda domenica 9 marzo, alle 14 su Canale 5. Questo perché ci sono le ultime maglie da assegnare per il serale e non tutti i concorrenti rimasti senza riusciranno ad ottenerla. Questa registrazione dovrebbe, infatti, essere l’ultima del pomeridiano ‘classico’, lasciando spazio ad uno speciale, domenica prossima, ‘verso il serale’, per poi iniziare col serale vero e proprio sabato in prima serata.

Ma quali saranno le squadre ufficiali del serale di Amici 24? Quali allievi parteciperanno? Partiamo subito col ricordare che, al momento, i concorrenti che non hanno ancora la maglia oro sono: Deddè e TrigNo (allievi di Anna Pettinelli), Senza Cri e Luk3 (unici allievi di Lorella Cuccarini), Dandy (allievo di Deborah Lettieri), Vybes (allievo di Rudy Zerbi). Escludiamo già Daniele, che nel daytime di oggi quasi certamente otterrà la maglia oro del serale.

Chi va al serale di Amici 24 tra i concorrenti rimasti senza maglia oro?

Quasi tutti i ragazzi senza maglia hanno, almeno una volta, sostenuto l’esame per accedere al serale, ma sono stati bocciati da almeno un professore della propria categoria. Tuttavia, è chiaro, a fronte dei giudizi di Rudy e Anna, che Senza Cri prenderà certamente la maglia, non essendo quelli dei professori dei ‘no’ definitivi. Pare invece ormai certo che non ce la farà ad averla, invece, Deddè, a cui si oppone Zerbi. Se queste sono le uniche due certezze, gli altri allievi rimasti se la giocano sul filo del rasoio.

Potrebbe avere maggiori chance Dandy, ballerino di Deborah che, a causa di un infortunio, non ha ancora avuto modo di esibirsi davanti alla commissione di ballo. Rientrato a pieno regime, l’allievo ha dimostrato una grande forza di volontà e un desiderio di ballare tale che potrebbe conquistare i tre sì dei professori. Restano, dunque, a rischio TrigNo, Vybes e Luk3.