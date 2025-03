Oggi 27 marzo 2025 si registra la seconda puntata del serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 29 marzo su Canale 5 in prima serata. Maria De Filippi conduce affiancata dalla giuria che, già nella prima puntata, ha ottenuto ottime critiche dal pubblico a casa: parliamo di Cristiano Malgioglio e delle new entry Elena D’Amario e Amadeus. È il loro voto a decretare, anche oggi, una doppia eliminazione tra i quattordici allievi rimasti in gara.

Sabato scorso sono stati eliminati dal serale di Amici 24 una ballerina, Asia, del team di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini; e un cantante, Vybes, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il secondo serale di Amici 2025 riparte dunque con la squadra dei CuccaLo in tre (Senza Cri, Luk3 e Francesco); la squadra di Zerbi-Cele in sei (Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Alessia, Chiara e Daniele); e quella di Pettinelli e Lettieri intatta (Nicolò, Trigno, Francesca e Raffaella).

Amici 24 Serale 2025, anticipazioni seconda puntata: Alessia contro Raffaella e guanto di sfida tra prof

Anche oggi sono previste tre manche. Alla fine della prima, la squadra perdente dovrà dire definitivamente addio ad un concorrente. Nelle due successive, un concorrente finirà a rischio eliminazione e i due si sfideranno poi sul finale per l’eliminazione definitiva. Le anticipazioni del secondo serale di Amici 24 annunciano che non mancheranno guanti di sfida. Sono, anzi, previste scintille tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano, visto che la prima ha inviato un guanto di sfida ad Alessia (contro Raffaella) con una lettera molto provocatoria nei confronti della collega. Come replicherà la maestra?

Rimanendo in tema di guanti di sfida, anche i professori torneranno a sfidarsi, ma stavolta sarà il prof che non si è esibito nel corso della prima puntata di Amici 24 Serale 2025. Dunque, si sfideranno: Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Deborah Lettieri. Inutile dire che sarà una sfida nella quale non mancheranno risate.