Oggi 1 maggio 2025 Amici 24 non si ferma e anzi i concorrenti rimasti in gara tornano sul palco per il settimo serale. Maria De Filippi conduce la nuova sfida tra squadre che vedremo in onda su Canale 5 sabato 3 maggio, in prima serata. Sono ancora otto i concorrenti in gara, anche se all’inizio della registrazione, e dunque della puntata, rimarranno in sette. Chi ha seguito la scorsa puntata del serale sa, infatti, che Cristiano Malgioglio si è rifiutato di fare un nome tra Trigno e Chiara e, dunque, di scegliere l’eliminato della puntata.

Un eliminato che, tuttavia, deve esserci per forza, motivo per il quale sarà annuncia all’inizio della puntata registrata oggi, dopo una nuova votazione da parte della giuria composta da Amadeus, Elena D’Amario e Malgioglio, come detto.

Fatto questo, e dunque detto addio a uno tra Trigno e Chiara, avrà ufficialmente il via il settimo serale. Le squadre in gara continuano ad essere soltanto due: da una parte gli Zerbi-Celentano, che hanno in squadra Antonia, Jacopo Sol, Daniele e Alessia (più Chiara se dovesse salvarsi); dall’altra c’è la squadra unita di Pettinelli-Emanuel Lo (con Cuccarini e Lettieri), composta da Nicolò e Francesco (più Trigno se dovesse salvarsi). Anche oggi sono previste tre manche, ognuna con un eliminato provvisorio. I tre si scontreranno poi sul finale: uno sarà immediatamente salvato dalla giuria, tra gli altri due ci sarà il nuovo eliminato. I concorrenti che invece si salveranno dall’eliminazione saranno i finalisti di Amici 24. Non mancheranno, infine, guanti di sfida tra gli allievi in gara al settimo serale. Uno di questi, il guanto di latino lanciato dalla maestra Celentano a Francesco (contro la sua Alessia), è stato rifiutato da Emanuel Lo, che ha trovato assolutamente non equa la prova richiesta dalla collega.

