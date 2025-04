Oggi 10 aprile 2025 lo studio del serale di Amici 24 si riapre per la quarta puntata, durante la quale gli allievi concorrenti tornano a sfidarsi di fronte alla giuria. Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio giudicheranno le performance delle tre squadre in gara, decidendo chi salvare e chi, infine, mandare in eliminazione. A condurre lo show, come sempre, Maria De Filippi, che nel corso della puntata darà anche spazio a ospiti comici e musicali. Ma cosa accadrà nel corso del quarto serale?

È stata una settimana molto ricca per i concorrenti ancora in gara di Amici 24. Sono stati lanciati una serie di guanti di sfida che potrebbero essere chiamati nel corso della serata. Grande attesa per il nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri, ormai ‘acerrime nemiche’ nella scuola di Canale 5.

Amici 24 Serale 2025, anticipazioni registrazione quarta puntata: i guanti di sfida e il torneo tra i prof

Celentano ha inviato a Francesca, allieva di Lettieri, un complesso guanto di sfida su una coreografia neoclassica che di certo la maestra non si esimerà dal chiamare, qualora avesse il boccino la sua squadra. Stessa cosa per Anna Pettinelli, che ha deciso di mettere alla prova Antonia Nocca. Per lei un guanto di sfida che la metterà a confronto con il suo allievo Trigno sulla presenza scenica e la personalità sul palco.

Se questi sono i due guanti di sfida più attesi del quarto serale di Amici 24, altrettanta è la curiosità per il nuovo guanto dei prof. Il primo torneo è stato vinto da una scatenatissima Anna Pettinelli, chi si aggiudicherà la vittoria nella seconda manche? Ricordiamo che anche questa settimana è prevista una sola eliminazione. Il che vuol dire che i tre eliminati provvisori, uno per ogni manche, si sfideranno alla fine tra loro. Uno sarà immediatamente salvato dalla giuria, mentre tra i due rimasti sarà annunciato il nuovo eliminato del serale di Amici 24.

