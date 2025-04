Oggi 17 aprile 2025 si registra la quinta puntata del serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 19 aprile in prima serata su Canale 5. E per questo nuovo appuntamento è prevista un’importante novità: non ci sarà un solo eliminato ma due. Una svolta che non arriva però come una sorpresa, visto che, dopo la quinta, mancheranno solo tre puntate alla finalissima e in gara ci sono ancora dieci concorrenti.

Maria De Filippi torna dunque alla conduzione di una puntata molto movimentata e sicuramente difficile dal punto di vista emotivo, durante la quale la giuria dovrà scegliere un primo eliminato alla fine della prima manche e un secondo alla fine della terza tra i due al ballottaggio. Sarà dunque molto importante il boccino d’oro: la squadra che riuscirà ad ottenerlo avrà, infatti, un importante vantaggio, e la possibilità di salvarsi dall’eliminazione.

Anticipazioni Amici 24 Serale 2025: i guanti di sfida della quinta puntata

Ma cosa accadrà nel corso della quinta puntata del serale di Amici 24, oltre alla doppia eliminazione? Anche questa settimana sono stati lanciati una serie di guanti di sfida che sicuramente i professori chiameranno in gara, qualora il boccino andasse a loro. Alessandra Celentano ha inviato un nuovo guanto a Francesca che la vedrà mettersi alla prova in una coreografia sulla sensualità contro la sua allieva Chiara.

Guanto di sfida anche per Jacopo Sol: Anna Pettinelli ha deciso di metterlo alla prova contro il suo pupillo, Nicolò, in una performance energica e sulla potenza vocale. Dovrà cantare una canzone di Michael Jackson, mostrando di essere anche forte sul palco e non ‘spento’. Di certo un guanto che scatenerà lo scontro tra Pettinelli e il suo rivale Rudy Zerbi, sempre pronto a punzecchiare la collega. Non mancherà poi il nuovo guanto di sfida tra prof, che questa volta potrebbe vedere in scena Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Rudy Zerbi.

