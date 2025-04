È tutto pronto per la terza puntata del serale di Amici 24 che si registrerà oggi 3 aprile 2025 ma andrà in onda su Canale 5 sabato. Sono rimasti in 13 i concorrenti del serale, che oggi tornano a sfidarsi al centro dello studio, come sempre divisi nelle tre squadre: Zerbi-Celentano, Emanuel Lo-Cuccarini, Pettinelli-Lettieri. A condurre è Maria De Filippi, quest’anno affiancata dalla rinnovata giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario. Detto questo, cosa accadrà in questa terza puntata?

Amici 24, Alessia Pecchia insultata sul web per il fisico: "Grassa, una patata che balla"/ Lei: "Ci sto male"

Dopo la doppia eliminazione della prima puntata (Asia e Vybes), e quella singola della seconda (Raffaella), non è detto che ci sia un solo eliminato nella registrazione di oggi. Prima di scoprirlo, però, gli allievi si sfideranno in tre manche, durante le quali sono previsti anche dei guanti di sfida.

Anticipazioni Amici 24, registrazione serale 5 aprile 2025: i guanti di sfida di Alessia e Federica

C’è grande attesa per i nuovi guanti di sfida che hanno come protagonista Alessia Pecchia. L’allieva di Alessandra Celentano è stata nuovamente sfidata dalla prof Lettieri, questa volta messa a confronto con la sua allieva Federica Bosco in una coreografia neoclassica che si ispira al cabaret. Una richiesta che ha fatto infuriare Celentano che, a sua volta, ha inviato un guanto di sfida al contrario: a Federica, contro Alessia, su una coreografia di latino. Se inizialmente la ballerina di Lettieri si è detta pronta a rifiutare il guanto, alla fine lo ha accettato e si è messa subito a lavoro in sala prove con la ‘rivale’. È dunque molto probabile che uno dei due guanti sarà chiamato nel corso della registrazione di oggi; quale dipenderà da chi avrà il boccino.

Elena D'Amario, chi è il nuovo fidanzato della giudice di Amici 24?/ "Dimenticato Massimiliano Caiazzo": foto

Il guanto di sfida più atteso di questo terzo serale di Amici 24 resta però quello dei professori. Anna Pettinelli tornerà ad essere la star della sfida o, questa volta, lascerà spazio alla sua collega Deborah Lettieri?