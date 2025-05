Oggi 8 maggio 2025 è prevista l’ultima registrazione del serale di Amici 24. L’edizione è infatti arrivata alla sua semifinale, che è l’ultima puntata registrata perché la finale, come di consueto, sarà in diretta per dare al pubblico a casa la possibilità di votare il proprio preferito ed eleggerlo poi vincitore del programma. Maria De Filippi annuncerà, quindi, nel corso della puntata i finalisti di questa edizione, che molto probabilmente saranno cinque. Il che significa che (salvo colpi di scena dell’ultimo minuto) uno soltanto dei concorrenti in gara sarà poi eliminato alla fine della puntata.

A giocarsi un posto in finale sono Alessia Pecchia, Daniele Doria e Antonia Nocca (della squadra di Zerbi e Celentano); e Nicolò Filippucci, TrigNo e Francesco Fasano (per la squadra unita di Pettinelli, Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini).

Anticipazioni Amici 24, come funziona la finale e quanti eliminati ci sono

Ma come funziona la semifinale di Amici 24? La puntata che anticipa la finale, e che dunque proclama i finalisti, ha solitamente un funzionamento diverso rispetto alle altre finora andate in onda, perché non procede in negativo, e dunque con la scelta di un eliminato provvisorio, bensì in positivo. Le due squadre, dunque, si sfidano nel consueto modo ma quella che ottiene la vittoria è poi chiamata ad esibirsi di fronte alla giuria. Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, in questo modo, non sceglieranno un possibile eliminato nella squadra perdente, bensì un finalista in quella vincente dopo aver visto esibirsi i suoi concorrenti.

Si procederà dunque in questo modo fino a che in gara non rimarranno soltanto tre concorrenti. A quel punto, non sarà un ballottaggio per l’eliminato ma ancora uno scontro a tre per scoprire chi andrà in finale. Solo uno tra i tre, salvo cambiamenti come lo scorso anno (che ha visto poi tutti conquistare la finale), sarà infine eliminato e non arriverà in finale.

Nuovo guanto di sfida tra prof e l’annuncio dell’eliminato della semifinale di Amici 24

La semifinale di Amici 24 vedrà anche momenti di ilarità fuori gara. È infatti attesissimo l’ultimo guanto di sfida tra prof di questa edizione, che ha visto Anna Pettinelli vera star. Inoltre non mancherà un ospite comico e uno musicale, che si esibirà alla fine della puntata. L’eliminato finale, invece, sarà annunciato in casetta o, come spesso accade, in studio vuoto, subito dopo la puntata.

