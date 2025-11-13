Anticipazioni Amici 25: cos'è successo nella registrazione del 13 novembre 2025? Opi ha affrontato l'esame, Maria Rosaria supera la sfida ma…

Cos’è accaduto nella registrazione di Amici 25 di oggi 13 novembre 2025? Tante sorpresa, a partire dal destino di Opi. Delle cinque sfide attese nel corso di questa puntata, due sono andate in scena in settimana – Pierpaolo e Michelle, entrambe superate – una è stata sospesa (quella di Opi), le altre sono state svolte nel corso della registrazione della puntata che vedremo domenica 16 novembre su Canale 5.

Partendo da Opi, l’allievo aveva chiesto di sostenere un esame al posto della sfida, che fosse davanti a tutti i prof di canto. Il ragazzo si è preparato per tutta la settimana e, come svelano le anticipazioni di SuperguidaTV, è riuscito oggi ad ottenere la sufficienza da tutti, rimanendo dunque un allievo della scuola. Maria Rosaria invece, nonostante sia arrivata terza la scorsa settimana, è finita nuovamente in sfida per volontà della maestra Celentano e, anche questa volta, è riuscita a superarla. Infine, anche Paola avrebbe dovuto affrontare la sfida ma era assente e non l’ha sostenuta (probabilmente perché malata).

Anticipazioni Amici 25, le classifiche di canto e ballo della puntata del 16 novembre 2025: chi è in sfida

Ermal Meta e Alessandro Cattelan sono stati i giudici della nuova gara di canto, mentre Giuseppe Gioffrè e Francesco Mariottini hanno giudicato quella di ballo. Partendo dal canto, questa è la classifica stilata dai giudici:

1. Gard

2. Valentina

3. Michele

4. Angie

5. Plasma

6. Flavia

7. Riccardo

8. Michelle

Per il ballo, invece, è Maria Rosaria ad essere finita ultima dopo aver appena vinto una sfida. Questa la classifica completa:

1. Alex

2. Anna

2 (parimerito). Emiliano

3. Alessio

4. Pierpaolo

5. Maria Rosaria

A finire in sfida sono dunque Maria Rosaria e Pierpaolo per il ballo, Michelle e Riccardo (che si è offerto) per il canto. Alcuni dei cantanti hanno inoltre potuto presentare i loro singoli, e parliamo di: Michelle, Gard, Angie, Plasma e Opi.