Le anticipazioni della registrazione di Amici 25: cos'è accaduto nella puntata che vedremo domenica 30 novembre 2025? Sfide, ospiti e classifiche

Le anticipazioni di Amici 25, della puntata di domenica 30 novembre 2025, ci svelano che la classe è rimasta intatta. Non ci sono state eliminazioni tra gli allievi in sfida, che hanno superato anche questa prova. Emiliano è stato l’unico ad affrontarla in studio: l’allievo, come svela SuperguidaTV, ha affrontato il rivale di nome Christian e ha ottenuto la vittoria, assegnatagli dal giudice esterno Garrison. Si è così passati alle gare di canto e di ballo di questa nuova puntata.

Moreno Donadoni choc: "Dopo la vittoria ad Amici chiuso fuori dal mondo del rap"/ "Sanremo? Vorrei tornarci"

A giudicare le performance dei cantanti è stato il duo composto da Stash dei The Kolors e da Carlo Verdone. Eleonora Abbagnato è invece stata invitata da Maria De Filippo per giudicare gli allievi di ballo. Non sono poi mancati gli ospiti musicali, in particolare si tratta di Rettore e di Mr Rain.

Le classifica di canto e ballo di Amici 25 e chi è finito in sfida nella registrazione di oggi 27 novembre

Tonando alle gare di canto e ballo, quella dei cantanti si è conclusa con la seguente classifica:

Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 30 novembre 2025: fiume di sfide ed equilibri a rischio

1. Valentina

2. Riccardo

3. Plasma

4. Opi

5. Gard

6. Flavia

7. Angie

8. Michele

La gara di ballo, giudicata da Eleonora Abbagnano, si è invece conclusa con la seguente classifica:

1. Emiliano

2. Pierpaolo

3. Alex

4. Maria Rosaria

5. Paola

6. Alessio

7. Anna

Ad affrontare la sfida la prossima settimana saranno Michele ed Angie per il canto, Anna e Alessio per il ballo.

Anticipazioni Amici 25: i compiti e nuove liti tra professori

Maria Rosaria e Anna sono state poi chiamate ad affrontare il compito voluto per loro da Emanuel Lo ma entrambe sono state ritenute insufficienti dal prof. Nello studio di Amici 25 sono anche sorte molte discussioni tra prof, a partire da Alessandra Celentano e Veronica Peparini che hanno nuovamente litigato per Pierpaolo (che ha però ottenuto i complimenti anche della Abbagnato); Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno invece discusso per le assegnazioni di Opi, che il prof ha messo nuovamente in discussione.

Chi sono Lorenzo, Giorgia e Elena, i 3 nuovi allievi di Amici 25/ Debutto in studio e la reazione dei maestri