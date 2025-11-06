Anticipazioni Amici 25, registrazione puntata 9 novembre su Canale 5: come sono andate le sfide, le nuove classifiche e chi rischia

Cosa è accaduto nel corso della nuova registrazione di Amici 25? Arrivano le anticipazioni della puntata che vedremo in onda il 9 novembre su Canale 5 e ci svelano subito un’ottima notizia per i fan: nessuno è stato eliminato. Stando a quanto riporta SuperguidaTv, la registrazione ha avuto inizio proprio con le sfide di canto e ballo ancora da svolgere. La prima a sostenerla è stata Maria Rosaria che ha vinto contro la sfidante Desire, secondo il giudizio di Francesca Tocca.

È poi seguita la sfida di Flavia, che è riuscita a strappare la vittoria e rimanere nella scuola. Angie, invece, ha sostenuto la sua sfida nel corso della settimana (dunque la vedremo domani nel daytime su Canale 5). Si è così arrivati alle nuove gare di canto e ballo, giudicate questa settimana da Ornella Vanoni, Diana Del Bufalo e Annalisa per il canto; Virna Toppi per il ballo.

Le classifiche di canto e ballo di Amici 25 di domenica 9 novembre 2025: chi è andato in sfida

Come sono andate le esibizioni degli allievi di Amici 25 e chi è finito in sfida? Ecco la classifica di canto:

1. Valentina cantando Man I Feel like a woman.

2. Angie che canta Minuetto di Mia Martini.

3. Gard che canta The power of love.

4. Riccardo che canta Il mondo di Fontana. Ornella Vanoni gli da 10.

5. Plasma con Alors on danse di Stromae con barre.

6. Michele

7. Michelle

8. Opi

Per quanto riguarda il ballo, la maestra Celentano ha finalmente riammesso Emiliano, riconsegnandogli la maglia. Appena tornato, ha già riconquistato il primo posto: ecco la classifica di Virna Toppi:

1. Emiliano

2. Alex

3. Maria Rosaria

4. Alessio

5. Pierpaolo

6. Anna.

7. Paola

Dovranno affrontare la sfida la prossima settimana: Paola, Pierpaolo, Michelle e Opi.