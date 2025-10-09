Cos'è successo nella nuova registrazione di Amici 25? Ecco tutte le anticipazioni con le classifiche, chi è andato in sfida e gli ospiti del 12 ottobre 2025

Arrivano le anticipazioni della terza registrazione di Amici 25, che vedremo in onda domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5. Anche questa settimana non sono mancati ospiti a Maria De Filippi, ma ci sono stati anche momenti di crisi e pianti nel corso della puntata. Stando a quanto rivela SuperguidaTV, cantanti e ballerini si sono messi alla prova in una nuova gara, giudicata da Oriella Dorella per il ballo e da Gigi D’Alessio per il canto. Fabrizio Moro e Achille Lauro sono invece stati gli ospiti musicali della puntata, e si sono esibiti in studio.

Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 12 ottobre 2025: due sfide e nuove classifiche

Ma chi è finito in sfida e come sono andate le nuove classifiche di Amici 25? I due ‘peggiori’ per il canto, e dunque in sfida la prossima settimana, sono stati Opi e Michelle. Per il ballo, invece, Oriella Dorella ha ritenuto che i peggiori fossero Alex e Alessio. Ricordiamo che l’ultimo in classifica va direttamente in sfida mentre ultimo e penultimo finiscono in un ballottaggio nel quale sono gli altri allievi a decidere chi va in sfida (questa settimana non più con i bigliettini anonimi ma a voce).

Anticipazioni registrazione Amici 25, terza puntata: il compito di Tommaso e le lacrime di Pierpaolo

Oltre alle gare di canto e ballo, nel corso della terza puntata di Amici 25 è stato richiesto da Emanuel Lo il compito assegnato a Tommaso, allievo della maestra Celentano. Alla fine dell’esibizione, per il maestro l’allievo è risultato insufficiente, e ha anzi ribadito di averlo trovato ‘traballante’ nelle prese. Al contrario, Celentano e Veronica Peparini hanno trovato sufficiente la sua performance. Non sono mancati scontri in studio e polemiche, non solo tra i prof ma anche tra allievi e professori, come quella nata tra Opi e Lorella Cuccarini per il giudizio di quest’ultima sulla sua performance. Lacrime, invece, per Pierpaolo dopo la sua esibizione in gara.