Amici 25, anticipazioni registrazione puntata 19 ottobre 2025: le classifiche di canto e ballo, chi è finito in sfida e i giudici della quarta puntata

Anticipazione registrazione Amici 25 16 ottobre: la classifica di canto e i giudici

Sfide, liti e nuove classifiche è quanto andato in scena nel corso della registrazione di Amici 25 del 16 ottobre, che vedremo in onda domenica 19 ottobre 2025 su Canale 5, a partire dalle 14. Partiamo dai giudici di questo quarto appuntamento: Irama, ex di Amici, ha giudicato la gara di canto e si è poi esibito con un suo singolo; Anbeta Toromani, altra ex di Amici, ha giudicato la gara di ballo.

Tante discussioni durante la gara di canto, in particolare durante le esibizioni di Riccardo, Frasa e Flavia, criticati dagli altri professori. Alla fine delle esibizioni, questa la classifica stilata da Irama, come riporta SuperguidaTV:

1- Gard

2- Penelope

3- Valentina

4- Riccardo

5- Plasma

6- Flavia

7- Michelle

8- Frasa

Amici 25, anticipazioni registrazione puntata 19 ottobre 2025: la classifica di ballo e le sfide

Per quanto riguarda le sfide rimaste in sospeso dalla scorsa settimana, dopo Michelle – che l’ha superata – è stato il momento di Alex, Alessio e Opi. Le anticipazioni ci svelano che tutti e tre hanno superato la sfida e sono rientrati nella scuola. Per la gara di ballo, giudicata da Anbeta, ecco la classifica finale:

1- Alessio

2- Emiliano balla con Francesco.

3- Pierpaolo

4- Anna

5 – Maria Rosaria

6- Matilde

7- Alex

Le classifiche ci svelano, dunque, che a finire in sfida nella prossima puntata/settimana di Amici 25 sono quattro allievi che l’hanno già affrontata: Michelle, Alex, Matilde e Frasa. Per quest’ultimo, allievo di Anna Pettinelli, sarà Rudy Zerbi a scegliere lo sfidante; il che significa che, se Frasa sarà eliminato, il nuovo allievo andrà nel team di Zerbi.

Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 19 ottobre 2025: due sfide e nuove liti tra prof