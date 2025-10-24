Anticipazioni Amici 25, registrazione puntata 26 ottobre: tre eliminazioni choc, le classifiche e chi è finito in sfida questa settimana

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 25 portano importanti novità per i fan del talent di Canale 5. Durante la puntata che vedremo in onda domenica 26 ottobre 2025 ci saranno ben tre eliminazioni, una delle quali scioccante. Se durante i daytime di questa settimana sono state svolte le sfide di Alex, ballerino di Veronica Peparini, e Michelle, cantante di Lorella Cuccarini, nel corso della registrazione di domenica sono andate in scena le due rimanenti.

Frasa e Matilde hanno sostenuto la sfida in studio e, stando alle anticipazioni di SuperguidaTV, entrambi l’hanno persa e sono stati dunque eliminati. Frasa ha perso contro Angie, sfidante chiesto da Rudy Zerbi, che ha dunque ora un nuovo allievo nella sua squadra; Matilde, invece, ha perso contro Paola, una ballerina che il giudice esterno Bernabini ha ritenuto tecnicamente più preparata.

Anticipazioni registrazione Amici 25 di domenica 26 ottobre 2025: le classifiche, chi è in sfida e la decisione di Celentano

La vera sorpresa è però arrivata quando Alessandra Celentano ha deciso di cacciare uno dei suoi allievi: si tratta di Tommaso, unico ballerino di danza classica presente ad Amici 25, che la maestra ha ritenuto essere “troppo indietro” rispetto agli altri concorrenti di quest’anno. Motivo per il quale lo ha definitivamente eliminato. Passando invece alle gare di oggi, il giudice per quella di canto è stata Emma Marrone, che si è poi anche esibita in studio con il suo ultimo singolo ‘Brutta storia’.

Questa la classifica stilata:

1- Riccardo (allievo di Zerbi)

2 – Valentina (Zerbi)

3 – Flavia (Pettinelli)

4- Michelle (Cuccarini)

5- Gard (Pettinelli)

6- Plasma (Zerbi)

7- Opi (Pettinelli)

8- Penelope (Zerbi)

La sfida di ballo è stata invece giudicata da Rosella Brescia, questo il risultato:

1- Maria Rosaria (Celentano)

2- Emiliano (Celentano)

3- Alessio (Emanuel Lo)

4- Pierpaolo (Peparini)

5- Alex (Peparini)

6- Anna (Peparini)

Dovranno sostenere la sfida, e sono dunque a rischio eliminazione, Anna, Pierpaolo, Plasma e Penelope.