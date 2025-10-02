Amici 25, le anticipazioni della registrazione della seconda puntata del pomeridiano, in onda il 5 ottobre 2025: 5 allievi in sfida e classifiche

Si è conclusa la registrazione della seconda puntata del pomeridiano di Amici 25 e le anticipazioni sono ricche di colpi di scena. La gara ha preso ufficialmente il via e sono ben 5 gli allievi che rischiano già di dover abbandonare la scuola. Ma andiamo per ordine. Stando agli spoiler di SuperguidaTv, ospiti della puntata sono stati Sarah, Mida e Gaia per esibirsi in studio. A giudicare le performance degli allievi, invece, sono stati Garrison Rochelle e Kledi Kadiu per il ballo, Paola Turci e Ilary Blasi per il canto.

Sfide Amici 25, cambia tutto: nuovo meccanismo, votano gli allievi/ Spoiler seconda puntata

Cantanti e ballerini si sono esibiti di fronte alla giuria, che ha espresso il proprio voto, stilando due classifica. Questa la classifica per i ballerini:

1- Emiliano

2- Alessio

3- Alex

4- Pierpaolo

5- Tommaso

6- Maria Rosaria

7- Anna

8- Matilde

Anticipazioni registrazione Amici 25, seconda puntata pomeridiano: la classifica dei cantanti e 5 allievi in sfida

Per i cantanti, invece, la classifica alla fine delle esibizioni è stata:

Amici 25, Anna Pettinelli distrugge Plasma: "Scarse doti, uguale a mille altri"/ Compito e reazione di Zerbi

1- Valentina

2- Gard

3- Plasma

4- Penelope

5- Riccardo

6- Opi

7- Michelle

8- Flavia

9- Michele

10- Frasa

A finire in sfida sono stati dunque Matilde per il ballo e Frasa per il canto in quanto ultimi in classifica. Quest’anno, però, in sfida va anche un allievo indicato dai compagni di classe tra coloro che sono arrivati penultimi in classifica. Questa settimana, oltre ai due già citati, sono finiti in sfida anche Michele e Flavia (per un ex aequo di voti), e Anna. Tutti e cinque gli allievi affronteranno la sfida durante la prossima puntata.