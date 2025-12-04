Cos'è successo nella nuova registrazione di Amici 25? Le anticipazioni, le classifiche e le sfide della puntata di domenica 7 dicembre 2025

Nuovi ingressi, liti e sfide annullate nel corso della nuova registrazione di Amici 25. Le anticipazioni, riportate da SuperguidaTV, ci svelano che Michele ha affrontato la sua sfida che è stata poi annullata da Rudy Zerbi. Colpito dall’esibizione dell’allievo, così come da quella della sfidante, il prof ha deciso, di comune accordo con i colleghi, di fare entrare direttamente la ragazza nella scuola e di tenere, al contempo, Michele, autore di una performance che ha fatto commuovere tutti.

Amici 25, Michele piange per la sfida, Angie affronta Anna Laura/ Cos'è successo in studio

Anche Alessio ha poi affrontato la sua sfida, giudicata da Marcello Sacchetta, ed è riuscito a vincerla. Ospiti di questa nuova puntata di Amici 25, che vedremo su Canale 5 domenica 7 dicembre, sono stati Cristiano Malgioglio, che ha giudicato la gara di canto e si è poi esibito col suo ultimi singolo; e Anbeta, Kledi e Francesca Tocca per giudicare la gara di ballo.

Riccardo Stimolo e Opi di Amici 25 sotto accusa: spuntano insulti omofobi e misogini/ "Cose gravissime"

Anticipazioni Amici 25, le classifiche della puntata del 7 dicembre 2025: chi va in sfida

Ma come sono andate le gare di Amici 25 questa settimana? Questa la classifica stilata da Malgioglio per il canto:

1. Lorenzo

2. Riccardo

2. Valentina (parimerito)

3. Angie

4. Opi

5. Gard

6. Flavia

7. Elena

8. Plasma

Plasma e Flavia sono i cantanti finiti in sfida per la prossima settimana. La gara di ballo ha invece portato a questa classifica:

1. Alessio

2. Emiliano

3. Maria Rosaria

4. Alex

5. Paola

6. Anna

7. Giorgia

8. Pierpaolo

Pierpaolo e la nuova arrivata Giorgia sono gli allievi di ballo finiti in sfida la prossima settimana. Paola ha poi affrontato il compito assegnatole in settimana, ricevendo ottimi voti sia da Alessandra Celentano che da Emanuel Lo.

Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 7 dicembre 2025: le sfide e il compito di Opi