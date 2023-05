REGISTRAZIONE SEMIFINALE AMICI 2023, ELIMINATO E ANTICIPAZIONI/ Finalisti: Maddalena…

Amici 22 Serale 2023, anticipazioni registrazione semifinale: Maddalena rischia?

Tutto pronto per la registrazione della semifinale del serale di Amici 2023, eccezionalmente fissata per questa mattina per poi essere trasmessa in prima serata su canale 5. Quello di oggi è il penultimo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi che, per la finale, sarà trasmesso in diretta. Quelle di questa sera sono sfide fondamentali per gli allievi ancora in gara che puntano a conquistare un posto nella finalissima del 14 maggio.

Amici 22, Alessio Cavaliere:"Volevo smettere di ballare…"/ "Sogno un tour all'estero"

Naturalmente, non c’è spazio per tutti e, allora, la domanda che sorge spontanea è: chi sarà eliminato dovendo così rinunciare al sono della finale? Stando ai pronostici del popolo del web, tra i ballerini, quella più a rischio, potrebbe essere Maddalena. Isobel sembra ormai considerata una sicura finalista così come Mattia che, a detta del popolo social, non dovrebbe avere alcun tipo di problema. I pronostici saranno rispettati o ci saranno colpi di scena? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Wax: "Prima di Amici 2023 lavoravo come imbianchino"/ Poi la rivelazione su Maria...

Amici 22 Serale 2023: chi sarà eliminato?

Oggi si registra l’ottava puntata del serale di Amici 22, che andrà in onda questa sera, sabato 6 maggio in prima serata. È tempo di semifinale per il talent condotto da Maria De Filippi, che anche in questo nuovo appuntamento porta sul palco nuovi ospiti, comici e musicali, i cui nomi saranno svelati con l’arrivo delle prime anticipazioni.

La tensione è altissima tra i semifinalisti di Amici 2023, che oggi scopriranno chi arriverà in finale e chi, invece, dovrà abbandonare il talent a un passo dalla vittoria. La semifinale dovrebbe svolgersi come si sono svolte le precedenti puntate: non sono stati infatti comunicati cambiamenti nel format della serata, che dunque vedrà in scena le consuete sfide tra squadre e l’eliminazione provvisoria di tre ragazzi. Non solo però da escludere novità comunicate all’ultimo minuto per la proclamazione dei finalisti.

LDA tale e quale a Gigi D'Alessio/ La reazione allo Scudetto del Napoli

Amici 22 Serale 2023: le squadre della semifinale e i finalisti

Ma come sono, dunque, composte le squadre di Amici 2023 arrivati alla semifinale? Tutti sono rimasti con due allievi in gara. Zerbi-Celentano hanno ancora Aaron e Isobel; Cuccarini-Emanuel Lo hanno Maddalena e Angelina; Arisa-Todaro hanno Wax e Mattia. Per questa puntata potrebbero essere previste due eliminazioni, qualora la finale fosse a quattro; tuttavia non è da escludere che, seguendo la tendenza degli ultimi anni, la finale sarà invece a cinque.

Chi sarà ad abbandonare la scuola di Amici 22 nella semifinale del serale 2023? Chi saranno i papabili finalisti? Al momento due nomi sono certi per i pronostici, quelli di Angelina e Isobel; a rischio, invece, Maddalena e Aaron secondo il web.

Amici 2023, anticipazioni serale: nuovo guanto di sfida tra prof

Anche la semifinale del serale di Amici 22 non sarà esente da momenti divertenti. La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, dovrà giudicare non solo le esibizioni degli allievi che si avviano alla finale di questa edizione, ma anche quelle dei professori. Un nuovo guanto di sfida vedrà infatti le tre coppie di professori esibirsi al centro dello studio: chi vincerà?

Ricordiamo che la finale di Amici 22 è prevista per domenica 14 maggio e, a differenza delle puntate finora andare in onda, sarà rigorosamente in diretta per dare al pubblico a casa la possibilità di votare il proprio preferito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA