Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 13 novembre: Ciprian torna in studio?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 13 novembre

Anche questo sabato, 13 novembre, dame e cavalieri di Uomini e Donne tornano in studio per una nuova registrazione del programma condotto da Maria De Filippi. Tanti gli argomenti che verranno affrontati, a partire dalle ultime novità che riguardano Gemma Galgani. L’abbiamo vista nelle ultime puntate andate in onda versare lacrime per Costabile, che ha deciso di chiudere la loro conoscenza.

Uomini e Donne/ Gemma Galgani attacca Isabella Ricci: "Falsa e stratega"

Nella scorsa registrazione però Gemma ha accolto un nuovo pretendente che, pur non attirandola dal punto di vista fisico, l’ha colpita per la sua vita ricca di avventura. Oggi scopriremo se la dama ha iniziato a frequentarlo e se questa scintilla, inizialmente non scoccata, sia ora nata. Certamente non mancheranno le consueti lite con Tina Cipollari, tra mummie e accuse di vario genere alla dama.

Biagio Buonuomo e Caterina Corradino, Uomini e Donne/ "Ti richiedo di sposarmi"

Uomini e Donne: Ida Platano, è davvero addio? Attesa per Ciprian…

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne si scoprirà inoltre se l’addio di Ida Platano al programma è confermato e cosa è accaduto con Diego dopo il caos dell’ultima registrazione. I due volevano abbandonare il programma insieme poi uno scontro ha stravolto le cose e Ida ha infine deciso di voler comunque andare via, anche da sola. Diego l’ha raggiunta? C’è stato un chiarimento o è finita così? Sarà poi da capire cos’è accaduto alle due troniste, in primis ad Andrea Nicole. Nella scorsa registrazione Ciprian non si è presentato in studio, mettendola inevitabilmente alle strette. Andrea ha comunque fatto sapere che avrebbe voluto raggiungerlo fuori per riportarlo in studio. Cos’è quindi accaduto tra i due? Ciprian tornerà in studio? Non ci resta che attendere le anticipazioni.

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani, Uomini e donne/ Lite con Costabile: "Non sono una donna da letto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA