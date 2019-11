Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni 14 novembre: Zarino torna in studio?

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 14 NOVEMBRE

Uomini e donne e i ragazzi del trono classico oggi torneranno in studio per una nuova registrazione che promette scintille. In particolare, le questioni in sospeso sono ancora tante, soprattutto per Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche. Il tronista è ancora sorvegliato speciale ma, dopo quasi un mese passato a parlare dell’arrivo di Giulia d’Urso e del loro potenziale complotto, sembra che le acque si siano ormai calmate e che il tronista possa avvicinarsi serenamente alla scelta finale. La puntata che sarà registrata proprio oggi pomeriggio potrebbe andare in onda a fine novembre e, a quel punto, davvero i vecchi tronisti dovranno fare i conti con la possibilità di scegliere prima di Natale oppure no. Dopo l’addio di Sara Tozzi e la scelta affrettata di Alessandro Zarino, sembra essere svanita nel nulla l’idea che i due restanti tronisti possano ottenere il serale per una scelta in un castello come è successo l’anno scorso ma se tutto sarà rimandato al 2020 siamo sicuri che i miracoli possano ancora avvenire.

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ALESSANDRO ZARINO CORTEGGIATORE?

Dall’altro lato abbiamo la bella Veronica Burchielli. La corteggiatrice che ha detto no ad Alessandro Zarino dopo essersi molto avvicinata a lui, viene ancora guardata con sospetto dal pubblico di Canale5. Il suo debutto da tronista non è ancora andato in onda ma sicuramente lo farà tra oggi e domani, rimane il fatto che le registrazioni sono molto avanti e che oggi pomeriggio sarà la sua seconda volta in studio in questo ruolo e, quindi, sarà già uscita con altri corteggiatori. In molti però si attendono davvero che possa esserci il colpo di scena del secolo ovvero che Alessandro Zarino non si arrenda e metta da parte l’orgoglio per tornare da corteggiatore per continuare la loro conoscenza. Solo un sogno? Vedremo.

