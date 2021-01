Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 19 gennaio: Davide sceglie?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 19 gennaio

Davide Donadei, Sophie Codegoni, Gemma Galgani e tutti i protagonisti del trono classico e del trono over di Uomini e donne tornano in studio oggi, martedì 19 gennaio, per una nuova registrazione. Nella scorsa registrazione, Gemma ha provato a ricucire i rapporti con Maurizio Guerci che, tuttavia, ha ribadito di non voler più uscire con lei e di considerare chiusa la loro frequentazione. Gemma, così, ha cominciato una frequentazione telefonica con dei nuovi cavalieri tra cui anche un quarantenne.

Cosa sarà accaduto nel corso degli ultimi giorni? Salvo clamorosi colpi di scena, ad aprire la nuova registrazione sarà proprio Gemma Galgani che, dopo il consueto sfogo dietro le quinte e il solito scambio di battute con Tina Cipollari, raggiungerà il centro dello studio per raccontare le ultime novità della sua vita. La frequentazione con il 40enne continuerà?

Davide Donadei sceglie oggi?

Grande attesa per la registrazione di Uomini e Donne in programma oggi, martedì 19 gennaio. Dopo mesi di baci, abbracci e lacrime, oggi potrebbe essere il giorno della scelta di Davide Donadei. Il tronista pugliese è rimasto da tempo con le sole Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi le quali, più volte, hanno ribadito di non voler più aspettare ancora. Da parte sua, Davide ha sempre sottolineato di essere in difficoltà, di avere ancora molti dubbi e di sentire la mancanza di entrambe quando non le vede.

Sul trono da settembre, però, il momento della scelta è vicinissimo e quel momento potrebbe essere finalmente arrivato. Anche il pubblico spera di poter scoprire presto il nome della scelta di Davide. Quel momento arriverà proprio oggi? Per il momento, dai social non arrivano indizi.

