Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni 2 novembre: dame e cavalieri in studio?

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 2 NOVEMBRE: GLI INDIZI

Tutto è pronto per una nuova registrazione di Uomini e donne? Sembra proprio di sì visto che il trono classico è stato protagonista del pomeriggio di giovedì e oggi, 2 novembre, potrebbe toccare al trono over e ai suoi protagonisti. Non c’è ancora un annuncio ufficiale a riguardo ma questa guardare le ultime storie di alcune dame del programma per capire che tutte, o quasi, si trovano già a Roma. Alcune sono arrivate ieri mentre altre, come Barbara de Santi, sono in viaggio proprio questa mattina lasciandosi addirittura alle spalle la bella costa azzurra. La bella Barbara è tornata nel programma ed è di nuovo tra le protagoniste insieme ad alcune dame molto discusse e senza mai prescindere da Gemma Galgani, ancora regina indiscussa di Uomini e donne. La registrazione dovrebbe andare in scena oggi pomeriggio e dovrebbe riguardare una delle puntate del trono over in onda a metà novembre se non oltre.

Ad aprire le danze sarà come sempre Gemma Galgani che nelle ultime puntate del trono over di Uomini e donne è di nuovo finita in crisi. Jean Pierre ha deciso di guardarsi intorno, conoscere e uscire con altre dame ma sembra proprio che la bella torinese abbia già trovato un altro pretendente ovvero il venezuelano Juan Luis di “soli” 57 anni. Il cavaliere si è detto emozionato nel conoscere Gemma e l’ha riempita di complimenti, sarà questa la volta buona per lei? Dall’altro lato abbiamo Armando Incarnato rimasto da solo dopo il terremoto Ida Platano. La dama ha deciso di tornare sui suoi passi e riprovarci con Riccardo Guarnieri ma non si capisce ancora quale sarà la direzione presa dal loro rapporto, oggi li ritroveremo in studio? Chi dovrebbe essere assente è Pamela Barretta. La dama ha deciso di uscire insieme ad Enzo Capo nonostante il pronostico molto favorevole di tutti. I due comunque stanno ancora insieme e sembrano molto innamorati, almeno secondo quanto si evince dalle loro storie. Torneranno in studio per fare il punto della situazione?

