Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni 20 febbraio: Sammy tra due fuochi! (Trono classico)

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO DI OGGI, 20 FEBBRAIO

Nuova registrazione a Uomini e donne oggi pomeriggio dove, stranamente, ad andare in scena saranno i giovani del trono classico. In questi giorni le polemiche non mancano sui social proprio per via dell’enorme ritardo che si è accumulato tra la messa in onda e le registrazioni. Giovanna Abate è ormai sul trono da un mese, dalla diretta in cui Giulio Raselli ha scelto, ma in tv non l’abbiamo ancora vista e questo lascia tutti davvero con l’amaro in bocca. Forse il trono classico tornerà in onda domani pomeriggio o forse la settimana prossima, fatto che i giovani oggi si ritroveranno in studio per una nuova registrazione in cui sentiremo ancora parlare di Giovanna e del suo alterco con Sara, la tronista che ha presto posto accanto a Carlo ormai da qualche settimana. Pomo della discordia? Il bel Sammy.

ALTRI SCONTRI NELLA NUOVA REGISTRAZIONE DI UOMINI E DONNE?

L’ex tentatore di Temptation Island è uscito con Giovanna Abate facendo sognare i fan di Uomini e donne ma a quanto pare non lo ha fatto perché totalmente interessato a lei ma solo per via delle discussioni avute con Sara. Proprio per questo il corteggiatore ha raggiunto la tronista dietro le quinte del programma e questo ha portato ad una grande discussione tra lei e la sua compagna d’avventura. Molto probabilmente il litigio di Giovanna e Sara andrà in onda alla fine del mese prossimo ma chi segue le anticipazioni sa bene quello che è successo e oggi aspetta di capire com’è andata a finire dopo la registrazione e se questa volta Sammy ha raggiunto Giovanna per chiarire per lei oppure no. Sullo sfondo rimangono Daniele Dal Moro (che nella scorsa registrazione ha fatto discutere per aver chiesto e pesato le sue corteggiatrici) e Carlo Pietrapoli ormai ad un passo dalla scelta.

