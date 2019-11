Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni 20 novembre: arriverà un nuovo tronista?

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 20 NOVEMBRE TRONO CLASSICO

Eravamo abituati alla registrazione di Uomini e donne al giovedì ma, a quanto pare, qualcosa è cambiato e i protagonisti del trono classico si ritroveranno in studio proprio oggi pomeriggio. L’appuntamento con i giovani del programma è fissato per domani pomeriggio e venerdì per la messa in onda ma la registrazione è stata anticipata ad oggi secondo gli ultimi rumors, forse c’è qualcosa che bolle in pentola o tutto si è reso necessario per via degli impegni di Maria De Filippi (tra Amici e Tu si Que Vales)? E’ ancora presto per dirlo ma tutto potrebbe essere legato ad un possibile colpo di scena nel trono di Giulio Raselli e, magari, all’arrivo di un nuovo tronista. Nell’ultima registrazione del trono classico (che non è ancora andata in onda su Canale5), a sorpresa, Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta e questo lascia il suo posto vacante, cosa ne sarà adesso di quel trono?

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 20 NOVEMBRE: ALESSANDRO TRONISTA?

Le novità su Uomini e donne potrebbero arrivare proprio oggi pomeriggio durante la nuova registrazione del trono classico che dovrebbero sciogliere il no su Alessandro Bresciano. Il giovane non scelta di Giulia è uno dei pupilli di Maria De Filippi nonché amico di Jack Vanore, questo gli permetterà di ottenere un trono? I fan lo sperano ma ancora non ci sono novità a riguardo così come non è detto che ci sia davvero un nuovo tronista nel programma soprattutto in vista della pausa natalizia. La puntata registrata oggi, infatti, andrà in onda a inizi dicembre e a quel punto saremo ormai in dirittura di arrivo verso il termine della prima parte di edizione e tutto sarà da riscrivere. Cosa succederà allora oggi pomeriggio? Toccherà a Giulio Raselli finire nuovamente sulla graticola per via di Giulia e della loro presunta conoscenza all’esterno del programma?

