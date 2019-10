REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 24 OTTOBRE: GIULIA SCEGLIE?

Oggi è il trono classico day. Ebbene sì, non solo Alessandro Zarino, Giulio Raseli e Giulia Quattrociocche si ritroveranno in tv per la messa in onda della prima delle due puntate della settimane dedicate a loro, ma lo studio di Uomini e donne si preparerà ad accoglierli per una nuova registrazione. Secondo le ultime anticipazioni sembra che oggi i tre giovani tronisti saranno in studio per mettere insieme una delle puntate che vedremo quasi a metà del prossimo mese visto che siamo già in conclusione di questo e non si capisce bene se ci saranno pause nella messa in onda per via delle prossime festività. Cosa succederà quindi ad un passo dalle scelte che dovrebbero andare in scena il prossimo mese di dicembre o, al massimo, a gennaio? Le cose si complicano per i due tronisti che sembrano ancora ancorati a Veronica ma anche per Giulia le cose potrebbero prendere una piega inaspettata, ma quale?

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ALESSANDRO IN CRISI?

Dall’altra parte c’è il bell’Alessandro Zarino. Dopo la sua esperienza in Temptation Island e la sua liason con Jessica Battistello, ex di Andrea Filomena, per lui è arrivato il trono ma, soprattutto, la bella Veronica che sembra davvero averlo messo in crisi in queste settimane. Il bel tronista non è ancora pronto a scegliere visto che è ancora in alto mare con le sue tre corteggiatrici ma dai suoi ultimi comportamenti sembra impossibile che accada molto presto. E allora l’unica speranza potrebbe essere Giulio Raselli? Anche in quel caso le cose non sono molto chiare perché dopo il no di Veronica, il tronista non ha preso le distanze da lei, anzi, tant’è che Gianni Sperti accusa i due tronisti di continuare a corteggiarla come se fosse lei la tronista.

