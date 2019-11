Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 27 novembre: Veronica pensa a Zarino!

Si è appena conclusa una nuova registrazione del trono Classico di Uomini e Donne ricca di colpi di scena. Protagonisti assoluti Giulio Raselli e Veronica Burchielli, che si sono trovati a dover far fronte a notizie alquanto inaspettate. Come svela il vicolo delle news, la registrazione ha avuto inizio con Giulio che ha fatto due esterne con ognuna delle due corteggiatrici rimaste per lui: Giulia e Giovanna. Le cose sono andate abbastanza bene ma tutto precipita quando Maria De Filippi svela che c’è una segnalazione su Giulia D’Urso. Un’ex corteggiatrice, poi diventata sua amica, ha confessato che nel corso di una serata in discoteca – in cui lei era presente – Giulia ha baciato un noto calciatore nonché suo ex fidanzato. Il tutto di nascosto e con l’amica a coprirla e, dunque, testimone della cosa.

Uomini e Donne, anticipazioni: Veronica vuole incontrare Alessandro Zarino!

Di fronte a questa segnalazione, Giulia D’Urso cerca di difendersi ma non nega né conferma il bacio all’ex, cosa che dunque viene interpretata come una conferma della segnalazione stessa. Giulio è senza parole e Giulia lascia lo studio, dicendo di sentirsi sotto pressione, anche se nessuno le crede. Giulio dichiara che non le correrà dietro dopo quanto saputo. Rimane dunque da solo con Giovanna eppure non si dice pronto a sceglierla. Si va allora avanti con Veronica Burchielli protagonista di un’altra importante rivelazione. La tronista svela di pensare ancora ad Alessandro Zarino e di volerlo incontrare per un ultimo chiarimento che le dia la possibilità di capire bene i suoi sentimenti e intraprendere in pieno questo nuovo percorso da tronista, oppure lasciarlo per lui. Affermazione che scatena le critiche di chi la ritiene falsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA