Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni 3 marzo: Cecilia torna? (Trono classico)

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI DEL 3 MARZO: CECILIA TORNERA’ IN STUDIO?

Oggi è il trono classico day! E’ da un po’ che il pubblico di Uomini e donne non aveva così tante cose da dire e commentare sul trono classico e sui quattro tronisti attualmente impegnati nel loro percorso ma, a quanto pare, oggi cambierà tutto. Non solo i giovani dovrebbero andare in onda per terminare la puntata iniziata ieri, ma Carlo, Daniele, Sara e la neo arrivata Giovanna Abate, oggi si ritroveranno nello studio di Uomini e donne per una nuova registrazione che, a questo punto, potrebbe andare in onda a fine mese se tutto andrà bene. Sarà allora che il pubblico scoprirà cosa è successo a Cecilia Zagarrigo e Carlo dopo l’ultima puntata e il loro nuovo screzio. I due hanno litigato in studio perché lei continua ad accusarlo di non provare niente nei suoi confronti e questo lo dimostra il fatto che non è mai tenero anche quando dovrebbe esserlo. Lui l’ha seguita dietro le quinte ma quando è tornato indietro, lei non era con lui, cosa sarà successo dopo la puntata? Si saranno rivisti e avranno chiariti?

CONTINUA LO SCONTRO TRA SARA E GIOVANNA A UOMINI E DONNE?

Insieme a questa prima risposta in arrivo con la registrazione di Uomini e donne di oggi, 3 marzo, i fan si aspettano anche di capire cosa succederà all’intreccio che si è creato con il trono di Sara e quello di Giovanna per via di alcuni corteggiatori un po’ indecisi. Nell’ultima registrazione le due hanno fatto di nuovo i conti con scontri e rivelazioni soprattutto quella di Sonny. Il corteggiatore ha rivelato a Sara di aver usato Giovanna per provocarla e che in realtà è interessato a lei che lo tiene nonostante il parere contrario della Abate che non lo ritiene un uomo rispettoso verso le donne a questo punto e non solo verso di lei. Cosa sarà successo tra i tre dopo la puntata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA