Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 3 ottobre: bacio “porn*” per Gemma!

Oggi, 3 ottobre 2020, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, ancora una volta, ad aprirla con grosse novità è stata Gemma Galgani. L’arrivo di Biagio in studio ha smosso un po’ le carte in tavola, soprattutto per la Galgani che ha deciso di conoscerlo meglio. Prima di scoprire com’è andata, le anticipazioni del Vicolo delle News ci svelano che c’è stato un nuovo sfogo post puntata per Gemma, dedicato soprattutto a Biagio e al fatto che abbia regalato delle rose in studio ad altre dame. Gemma fa poi il suo ingresso ma è al settimo cielo e spiega subito perché: con Biagio c’è stata non solo un’uscita ma anche un bacio così appassionato che lei definisce “porno”. Rivelazione che scatena inevitabilmente i commenti di Gianni Sperti e, in primis, di Tina Cipollari.

Roberta Di Padua ha baciato Michele!

Peccato che l’ingresso in studio di Biagio porti cattive notizie: la dama Maria svela, infatti, che lui avrebbe preferito uscire con lei piuttosto che con Gemma. Ne nasce un battibecco e, alla fine, lui balla con Sabina. Si chiude questo capitolo e a Uomini e Donne si inizia a parlare dei tronisti. In particolare Sophie manda via Alessandro, mentre Gianluca si becca un po’ di critiche in quanto, per molte corteggiatrici, pare essere troppo focalizzato su se stesso. Davide Donadei è invece uscito con Rossana, con la quale ammette di essersi trovato molto bene. Occhi puntati anche su Michele che, dopo la preferenza palesata per Carlotta, ha deciso di darle buca un’ora prima dell’appuntamento fissato per uscire con Roberta Di Padua. I due si sono poi anche baciati.



