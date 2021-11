Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 30 novembre: Luca dice addio a Roberta

Si è appena conclusa una nuova registrazione di Uomini e Donne durante la quale è accaduto di tutto. Dopo la scelta di Andrea Nicole, avvenuta in modo inusuale e con tantissime accuse e polemiche, Maria De Filippi ha concentrato la sua attenzione sull’ultima tronista rimasta, Roberta. Stando a quanto svela il Vicolodellenews, Luca non si è presentato in studio e ha inoltre inviato una lettera di addio alla redazione.

Pare che la motivazione sia una frase dettagli dalla tronista, – “che ci stai a fare qui?” – parole che lo hanno portato ad abbandonare lo studio. Maria De Filippi ha dunque letto alla tronista la lettera d’addio del corteggiatore, dicendole comunque che, secondo lei, non è un vero addio. Roberta stessa non sembra convinta che sia davvero tutto finito.

Di Samuele, l’altro corteggiatore di Roberta, non si è parlato in studio anche se i due hanno avuto modo di ballare due volte insieme. Parlando invece di Matteo Ranieri, il nuovo tronista è uscito in esterna con Federica e Martina, baciando quest’ultima. C’è poi stato un apprezzato ritorno in studio, quello di Angela e Antonio. I due ex protagonisti del trono over hanno annunciato il loro matrimonio che si celebrerà venerdì 17 dicembre. Gemma Galgani, finalmente tornata in studio dopo un periodo in quarantena forzata a causa del Covid, è uscita con un cavaliere di nome Leonardo e hanno ballato la canzone di Grease in studio insieme a Gianni e Tina.

