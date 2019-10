Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni 31 ottobre: Giulio lascia il trono?

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 31 OTTOBRE TRONO CLASSICO

Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa della registrazione di Uomini e donne in scena oggi, 31 ottobre. Un pomeriggio di Halloween in studio per i giovani del trono classico che saranno chiamati a commentare le esterne che hanno vissuto nei giorni scorsi e, soprattutto, ad affrontarsi in studio soprattutto in merito agli ultimi eventi. Cosa succederà oggi? Siamo sicuri che le polemiche non mancheranno visto che negli ultimi giorni abbiamo lasciato Giulio Raselli al centro del gossip per via della new entry Giulia. Proprio lei sarà la protagonista della puntata di oggi del programma e lo stesso potrebbe accadere nella registrazione prevista per oggi con Giulio accusato di voler prendere in giro tutti perché conosce già Giulia fuori da Uomini e donne e, in particolare, avrebbero addirittura lo stesso manager. I due hanno già negato le accuse ma la redazione sembrava pronta ad andare fino in fondo per evitare nuovi casi in stile Sara Affi Fella, cosa avranno scoperto in questi giorni?

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 31 OTTOBRE: ALESSIO FALSONE NUOVO TRONISTA?

Dall’altra parte abbiamo la spinosa questione di un nuovo tronista. Ancora oggi il posto lasciato vacante da Sara Tozzi non è stato ancora coperto nel trono classico di Uomini e donne ma in queste ore si parla addirittura di un possibile nuovo ingresso che potrebbe essere annunciato nella registrazione di oggi, 31 ottobre. Secondo alcuni rumors, sono tanti coloro che pensano che il nuovo tronista possa addirittura essere il bell’Alessio Falsone, il giovane ex fidanzato della neo Miss Italia Carolina Stramare. Sarà vero oppure no? I fan sperano di rivedere di nuovo il trono gay che tante soddisfazioni ha regalato a tutti in passato magari questa volta nella sua versione femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA