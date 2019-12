Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni 4 dicembre: Giulio e Veronica addio?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 4 DICEMBRE: VERONICA LASCIA IL TRONO?

I ragazzi del trono classico di Uomini e donne torneranno in studio proprio oggi pomeriggio, 4 dicembre, per una nuova registrazione. Al momento non ci sono ancora dettagli che lascino pensare ad una possibile scelta, ad un abbandono o all’arrivo di nuovi tronisti, ma il fatto è che i punti interrogativi da risolvere sono tanti a cominciare da Giulio Raselli e le sue corteggiatrici a finire a Veronica e al suo ultimo colpo di testa. In particolare proprio oggi pomeriggio dovremo scoprire cosa ne sarà dei due tronisti rimasti appesi ad un filo perché se il primo potrebbe essere davvero pronto a scegliere una tra Giovanna e Giulia, la seconda sembra addirittura propensa ad andare via e lasciare il programma perché nella sua testa c’è ancora Alessandro Zarino. Quest’ultimo l’aveva scelta ottenendo un no come risposta e proprio questo lo ha spinto a lasciare il trono ma, soprattutto a dire no quando ha saputo che Veronica avrebbe voluto averlo tra i suoi corteggiatori.

Dalla risposta alla prima domanda dipenderà anche altro. Uomini e donne torna in scena oggi pomeriggio per una nuova registrazione che se davvero ci costringerà a salutare uno tra Veronica e Giulio, potrebbe regalare al pubblico un nuovo tronista. In particolare, se davvero uno dei due lasciasse, in molti si aspettano finalmente un annuncio ufficiale che riguardi Alessandro “il maltrattato” da parte di Giulia Quattrociocche che nei giorni scorsi ha scelto il suo Daniele con il quale già convive tra romantiche dediche social e una casa insieme a Roma. Sarà lui il tronista che sarà annunciato oggi pomeriggio o, alla fine, Alessandro Zarino scenderà le scale per corteggiare Veronica e l’allarme rientrerà?

