Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 7 novembre: torna Valentina, la scelta…

Cosa è accaduto nelle ultime ore nello studio di Uomini e Donne? Raffaella Mannoia stuzzica la curiosità dei fan pubblicando delle storie dallo studio di Canale 5 a cui aggiunge dei petali, facendo credere che sia in arrivo in modo imminente una scelta. Sono le anticipazioni arrivate negli ultimi minuti, raccontate dal Vicolo delle News, a svelare però che non c’è stata alcuna scelta. Come di consueto la registrazione ha avuto inizio con Gemma Galgani che parla con Maurizio dopo la precedente puntata, poi su avvicina a Biagio ma si scopre che non è uscita con alcuno dei due. Armando Incarnato, invece, è uscito con Brunilde ma in studio si dice abbastanza sconvolto dal suo comportamento spesso brusco e dai suoi repentini cambi d’umore.

Uomini e Donne: Valentina e Germano tornano in studio

La registrazione di Uomini e Donne del 7 novembre è andata avanti proprio con Armando per il quale in studio è arrivata una nuova pretendente: lei si chiama Marianna, una bellissima ragazza che dice di essere interessata sia a lui che a Gianluca. Entrambi decidono allora di farla rimanere. In studio c’è poi un ritorno: quello di Valentina Autiero e Germano. Purtroppo la conoscenza fuori è andata male: i due dichiarano che la frequentazione non è mai iniziata, che sono riusciti a vedersi solo una volta e che tutte le volte che si sentivano al telefono finivano per litigare. Entrambi chiedono dunque di poter rimanere in studio ma Gianni chiede che sia solo Valentina a rimanere. Germano va via e la Autiero si prende una settimana per pensarci.



