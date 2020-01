Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 9 gennaio trono classico: speed-date di..

Salta anche questa volta la scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne. Le anticipazioni che arrivano dal Vicolo delle news ci svelano infatti che il fatidico momento viene rimandato alla prossima settimana. La registrazione si è invece concentrata sugli altri tronisti: Sara, Carlo e l’ultimo arrivato Daniele Dal Moro. Proprio a lui è stata dedicata l’ultima parte durante la quale c’è stato uno speed-date in cui Daniele ha incontrato le prime corteggiatrici. Un incontro al buio che ha però visto due ragazze andare via dopo aver ammesso di non essere affascinate da lui. Altre due corteggiatrici sono state invece mandate via dal nuovo tronista che non le ha ritenute interessanti al punto tale da farle rimanere in studio e proseguire la conoscenza in modo approfondito. (Aggiornamento di Anna Montesano)

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: DANIELE DAL MORO TRONISTA

Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne. La conferma è arrivata pochi minuti fa con un video di presentazione pubblicato sui canali social del programma. “Mi chiamo Daniele, ho 29 anni e vengo da Verona. – sono le parole con le quali l’ex gieffino dà ufficialmente inizio a questa sua avventura – Ho partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello, è stata un’esperienza incredibile che mi ha dato tanto.” ricorda lui stesso. Proprio nella Casa ha conosciuto Martina Nasoni, con la quale è nata una storia. Oggi però cerca il grande amore “Cerco una persona sensibile, di carattere, dolce, buona, intelligente, una persona che sia nella mia vita un valore aggiunto”, ammette. Daniele dichiara di volere al suo fianco una ragazza che abbia valori importanti: “Cerco qualcosa in più” ammette. (Aggiornamento di Anna Montesano)

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO 9 GENNAIO

Il dado è tratto e finalmente anche per Giulio Raselli è arrivato il momento di abdicare proprio come hanno fatto Meghan Markle ed Harry ieri sera. Il tronista ha rimandato a lungo la sua scelta a Uomini e donne ma sembra proprio che sia arrivato il suo turno. La registrazione di Uomini e donne andrà in scena proprio oggi pomeriggio in quel di Roma e dovrebbe mettere al centro la scelta dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. Un lungo anno in tv, e oltre, sta per concludersi per il bel tronista che ha davanti a sé due corteggiatrici ovvero Giulia e Giovanna. Il popolo dei social è ancora molto diviso tra la dolce corteggiatrice arrivata in studio seguita da una vera e propria valanga di polemiche relative ad una loro presunta conoscenza antecedente al programma, e la combattiva Giovanna “donna” in grado di tenere testa a uno come Giulio, come andrà a finire tra loro?

DANIELE DAL MORO PRENDERA’ IL POSTO DI GIULIO RASELLI A UOMINI E DONNE?

Forse lo scopriremo oggi pomeriggio durante la nuova registrazione di Uomini e donne e del trono classico ma tutti coloro che non vedevano l’ora di liberarsi di Giulio Raselli, avranno gli occhi puntati su un’altra notizia: chi prenderà il suo posto? Nelle scorse ore si è parlato tanto di un nuovo tronista che possa affiancare Carlo e Sara e addirittura è venuto fuori il nome dell’ex gieffino Daniele Dal Moro, sarà davvero così? Al momento tutto tace e solo con l’arrivo delle prime anticipazioni oggi pomeriggio conosceremo il volto del possibile nuovo tronista del programma, il resto è solo chiacchiericcio che non ha alcun indizio a supporto. Witty mostrerà il video ancora prima che social e altri siti possano rivelare la sua identità? Lo scopriremo tra qualche ora.



