Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni: Pago e Serena ospiti? (Trono Classico)

Nuova registrazione oggi, 16 ottobre, per il trono classico di Uomini e donne. Gli ultimi rumors parlano di un ritorno in studio per Alessandro Zarino, Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche ma, al momento, non si sente dire niente di nuovo sulla possibilità, o mano che ci sia una nuova tronista in studio. In questi giorni non c’è stato nessun avvistamento particolare e non ci sono novità nemmeno riguardo alla registrazione di oggi e alla possibilità che qualcuno possa prendere il posto di tronista lasciato vacante da Sara Tozzi ormai il mese scorso. Al momento le cose potrebbero andare avanti così fino a gennaio, con l’insediamento dei nuovi tronisti, anche se oggi pomeriggio qualcosa potrebbe cambiare per via dei possibili ospiti in studio. In particolare, se tutto va come previsto, le ultime coppie che hanno lasciato Temptation Island Vip potrebbero ritrovarsi nello studio di Uomini e donne a cominciare proprio da Serena Enardu e Pago.

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE: SERENA E PAGO OSPITI?

Sarà una delle single che abbiamo visto in questa edizione del reality sui sentimenti a prendere posto in studio e poi sul trono oggi pomeriggio? Sicuramente nella registrazione di Uomini e donne tutto passa in secondo piano quando si parla proprio di Serena e Pago. I due sono usciti separati da Temptation Island e presto potrebbero fare i conti con quello che è successo subito dopo e allora perché non farlo davanti alle telecamere di Uomini e donne? A loro potrebbero affiancarsi anche gli altri protagonisti del programma come Alex Belli e Delia Duran. Sarà questo il tema della registrazione di oggi o si parlerà dei tre tronisti e dei loro corteggiatori? Lo scopriremo quando le prime anticipazioni verranno a galla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA