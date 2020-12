Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni: Sophie perdona Matteo, Sperti piange…

Uomini e Donne si prepara alla pausa natalizia (Lunedì e martedì andranno in onda le ultime puntate di quest’anno), per tornare poi in onda a gennaio ma le registrazioni continuano. L’ultima è stata registrata proprio ieri, 18 gennaio, e ha portato non poche novità. Stando a quanto svelato dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, la tronista Sophie Codegoni ha fatto nuove esterne. In particolare è uscita in esterna con Giorgio Di Bonaventura e Antonio Borza. In studio ha poi fatto poi il suo ritorno il corteggiatore Matteo Ranieri. Il ragazzo ha tenuto a chiarire alla tronista le motivazioni per le quali di fronte ad una possibile scelta le avrebbe risposto “no”. Dopo una discussione, Sophie ha deciso di perdonarlo e Matteo ha tenuto a farle anche una sorpresa.

Uomini e Donne anticipazioni: la decisione di Davide Donadei e l’uscita di Beatrice

La registrazione di Uomini e Donne ha avuto poi seguito con Davide Donadei. Il tronista aveva la possibilità di fare due esterne, ma ha deciso di farne soltanto una e con Chiara Rabbi. È stato un incontro molto emozionante, stando a quanto svela la fonte, infatti, “si è svolta nello studio e dalla redazione, Chiara attraverso un video ha fatto proiettare la camera di Davide.” Un momento così emozionante che in tanti hanno versato qualche lacrima, tra questi anche Gianni Sperti. Di fronte a questa esterna, Beatrice Buonocore ha abbandonato lo studio, ma Davide l’ha poi seguita, definendo i suoi atteggiamenti infantili. Dopo c’è stato un confronto tra Aurora Tropea e Gianfranco, per Michele Dentice è scesa una nuova ragazza. Infine Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri proseguono insieme.



