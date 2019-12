Registrazione Uomini e donne/ Ida e Riccardo annunciano le nozze? (Trono Over)

Cosa ne sarà di Gemma Galgani e Juan Luis? Cosa avrà risposto Ida Platano a Riccardo Guarnieri dopo la proposta di matrimonio nell’ultima puntata del trono over? Tante di queste risposte potrebbero arrivare proprio oggi, 7 dicembre, durante la nuova registrazione di Uomini e donne. I senior tornano protagonisti di una nuova maxi puntata che andrà già in onda a partire da lunedì e che prenderà il via proprio da Gemma Galgani. La dama torinese in questa settimana ha fatto infuriare il suo bel cavaliere venezuelano che alla fine ha deciso di ballare con Simonetta stanco del siparietto che lei e Tina Cipollari ogni giorno regalano al pubblico. Dopo la puntata registrata sabato scorso cosa sarà successo tra i due? Oggi pomeriggio con le prime anticipazioni avremo modo di capire cosa è successo e se Gemma Galgani è davvero riuscita a calmare Juan Luis tornando sulla cresta dell’onda e andando avanti nel loro rapporto o meno.

IDA E RICCARDO SI SPOSANO? IL POSSIBILE ANNUNCIO NELLA REGISTRAZIONE DI UOMINI E DONNE

Dall’altro lato abbiamo la spinosa questione di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere del trono over di Uomini e donne ha chiesto alla dama di sposarlo ricevendo un sonoro no come risposta. Ida ha solo voglia di stare da sola e di non lanciarsi in una nuova storia con lui e così le lacrime e il dolore non è mancato tra loro. Riccardo dopo il no in studio ha seguito la dama fuori per cercare di capirne di più ma, anche in quel caso, la risposta è stata no. Cosa sarà cambiato subito dopo? In molti sono pronti a giurare che il cavaliere si sia licenziato per trasferirsi a Brescia da Ida e che lei sia stata avvistata con l’anello di Riccardo al dito lasciando intendere che, alla fine, abbia detto sì alla sua proposta. Sarà vero?

