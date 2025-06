Record storico a Temptation Island: "Mai visto prima!", Segnalazione choc scuote il web.

Poco fa, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram ed è già panico tra i fan di Temptation Island. Secondo quanto ha dichiarato l’esperto di gossip, infatti, il 19 giugno si sarebbero chiuse ufficialmente le registrazioni del programma condotto da Filippo Bisciglia, con un record mai visto prima. A breve, Mediaset metterà a disposizione tutte le foto del cast al completo, prima della messa in onda della prima puntata di giovedì.

In attesa di scoprire come se la caveranno le sette coppie del cast, le anticipazioni di Temptation Island ci salvano dalla curiosità di sapere cos’è successo quest’anno di tanto eclatante. Ed è Lorenzo Pugnaloni che ha condiviso qualcosa di davvero scioccante. Oggi, sul suo profilo Instagram sono comparse queste frasi: “Le registrazioni sono già finite da qualche giorno. Non posso dirvi nulla, ma in questa edizione assisteremo ad un record.”. L’esperto di gossip ha anche sfidato i fan ad indovinare cosa sia successo sulle spiagge della Calabria durante le registrazioni.

Temptation Island, record mai visto prima: tutte le ipotesi

Non è facile riuscire a scoprire in anticipo cosa riguarda il famoso record a cui assisteremo a Temptation Island quest’anno. Potrebbe trattarsi di una coppia scoppiata in men che non si dica, oppure di un record riguardo ai tradimenti. Che qualche fidanzato abbia subito elargito un bacio prima ancora di cominciare? Purtroppo, per ora rimangono solo ipotesi e prima di fare altre congetture dovremo attendere almeno la prima puntata del programma. Il 3 luglio, infatti, conosceremo tutte le coppie nel dettaglio e scopriremo cosa ha portato ciascuno dei partecipanti a decidere di fare un viaggio così doloroso nei sentimenti. Lorenzo Pugnaloni ha poi dichiarato di non vedere l’ora che inizi il programma, che del resto si riconferma uno dei più visti in assoluto di Canale 5.