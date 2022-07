Registro delle opposizioni/ Una strategia per difendersi dal telemarketing aggressivo

Il registro delle opposizioni è una strategia per evitare di essere importunati da call center e messaggi pubblicitari spesso invadenti. Si tratta dunque di una tutela del consumatore dalle attività di telemarketing aggressivo come quello finanziario oppure quello relativo al recupero crediti.

Il registro delle opposizioni è stato introdotto dall’esecutivo per bloccare le chiamate da parte dei call center sia su rete fissa che su rete mobile.

Registro delle opposizioni: una necessità per difendersi dalla vendita dei propri dati

Spesso capita di ricevere chiamate insistenti da parte di società di trading, pubblicità, agenzia di recupero crediti, promozioni di ogni genere poiché il proprio numero di telefono viene spesso inserito all’interno di liste che poi vengono vendute da società che non fanno altro che acquisire e rivendere dati.

Il registro delle opposizioni dunque serve a salvaguardare i diritti del consumatore di poter usufruire della propria linea telefonica senza che questa venga necessariamente scambiata con delle società volte ad attuare Il telemarketing aggressivo e dunque rubare tempo energie a coloro che ricevono questi messaggi.

Questa novità è stata introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 26-2022 che reca le “disposizioni in materia d’istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, numero 5”.

Registro delle opposizioni: come iscriversi

Il registro delle opposizioni tuttavia agisce come banca dati in cui il cittadino può iscrivere il proprio numero di telefono fisso e mobile, così da bloccare le chiamate indesiderate dai call center per proposte commerciali o indagini di mercato, si può accedere mediante il sito web utilizzando lo Speed, tramite telefono chiamando all’800 957 766 da rete fissa oppure allo 06 42 98 64 11 da rete mobile.

Anche via email inviando una missiva a iscrizione@registrodelleopposizioni.it ma va precisato che la semplice iscrizione al registro delle opposizioni, potrebbe servire come formula di risarcimento danni ma non per bloccare realmente le chiamate in quanto, molto spesso, I call center aggressivi utilizzano dei numeri VoIP che, benché destinati a contattare una rete mobile o fissa, veicolano la chiamata mediante internet.











