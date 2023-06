Regno Unito: 1 su 15 cambia sesso/ Studio: “Soprattutto tra anziani over 65”

Un recente ricerca condotta nel Regno Unito ha evidenziato come negli ultimi anni siano diventati sempre più frequenti i cambiamenti nel sesso anagrafico e nelle preferenze sessuali degli individui. Risultati non del tutto inattesi, soprattutto in uno stato in cui il cambiamento di genere passa attraverso la compilazione di una semplice richiesta formale, che una volta valutata viene accettata permettendo di essere riconosciuti come meglio si crede. A stupire i ricercatori del Regno Unito, tuttavia, sarebbe stata la divisione demografica dei cambiamenti di sesso e sessualità, che ha evidenziato come la tendenza sia diffusa soprattutto tra gli anziani over 65 che tra i giovani, a differenza di quanto la concezione comunemente diffusa tende a pensare.

La ricerca nel Regno Unito sul cambiamento di sesso

Insomma, nel Regno Unito, evidenzia la ricerca, sono sempre più le persone che decidono di cambiare sesso o orientamento sessuale, con un’incidenza che si aggira attorno al caso ogni 15 persone, pari in termini percentuali al 7% della popolazione inglese. A condurre lo studio è stato un gruppo di ricercatori della Lancaster University, capitanati dal professor Yang Hu, che ha sottolineato che l’obiettivo fosse “capire quanto sia fluida” la sessualità, “scoprendo come varia tra i diversi gruppi demografici“.

Ai fini della ricerca sono stati intervistati quasi 23 mila cittadini del Regno Unito con due questionari compilati da ognuno a distanza di sei anni. Complessivamente, nei 6 anni di indagine, è emerso come ad aver cambiato sesso siano stati il 6,6% degli intervistati. Non solo, perché è stato evidenziato anche come l’incidenza sia maggiore tra gli anziani over 65 (il 7,4%) che tra gli adulti tra i 25 e i 64 anni (al 5/6,2%). In maggioranza sono sempre i giovani tra i 16 e i 24 anni (pari al 7,9%), mentre la tendenza sarebbe maggiore tra le donne del Regno Unito (6,3% rispetto al 5,7% degli uomini). Sono addirittura il 15,5% dei cittadini “non bianchi” a cambiare sesso (rispetto al 5% dei “bianchi”), con una probabilità non statistica maggiore tra le persone meno istruite.

