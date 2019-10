Regno Unito, 39 cadaveri in un container/ Ritrovamento choc: un arresto

Regno Unito sotto choc: nell’Essex, sud-est dell’Inghilterra, sono stati rinvenuti 39 cadaveri in un container. La dinamica dei fatti è tutta da ricostruire, la Cnn riporta che è stato arrestato un uomo: si tratta di un camionista nordirlandese di 25 anni, fermato con l’accusa di omicidio. Secondo le autorità il camion proveniva dalla Bulgaria ed è stato individuato in una zona industriale. Andrew Mariner, sovrintendente capo della polizia di Essex, ha commentato brevemente: «Stiamo identificando le vittime, tuttavia prevedo che questa fase potrebbe durare diverso tempo». La stampa britannica riporta inoltre che una delle 39 vittime è una giovane ragazza, ma sono attesi nuovi aggiornamenti dalle indagini delle forze dell’ordine: «E’ una tragedia in cui ha perso la vita un gran numero di persone. Le nostre indagini sono in corso».

Andrew Mariner ha confermato l’arresto del camionista nordirlandese ed ha sottolineato che i rilievi proseguiranno nelle prossime ore: la zona è stata transennata e sono state sospese le attività locali. Secondo una primissima ricostruzione, riportata dai colleghi di Sky News, il camion sarebbe entrato nel Regno Unito nella giornata di sabato da Holyhead (Galles). «Sono sotto choc per questa tragedia», le parole di Priti Patel ai microfoni della Bbc, che ricorda un altro episodio molto simile registrato nel giugno 2000: le autorità britanniche trovarono 58 immigrati cinesi senza vita nel retro di un camion a Dover; finì in carcere un camionista olandese con l’accusa di omicidio colposo.

The discovery was made in the early hours of this morning around the Waterglade Industrial Park in Greys, Essex.

Chief Superintendent Andrew Mariner said: ‘This is a tragic incident where a large number of people have lost their lives. Our enquiries are ongoing’ pic.twitter.com/fG3Z7I5nYL

