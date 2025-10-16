Nel Regno Unito scoppia il caso del presunto spionaggio cinese: Starmer accusato dai conservatori di aver coperto le colpe di Pechino

Da diversi mesi a questa parte – ma soprattutto nelle ultime settimane – nel Regno Unito si discute su un presunto caso di spionaggio cinese che sta mettendo a dura prova l’esecutivo guidato dal Primo ministro Keir Starmer, accusato dagli avversari politici conservatori di aver coperto le eventuali colpe di Pechino per non rischiare di compromettere i rapporti commerciali che da tempo sta provando a coltivare: tesi – ovviamente – respinta duramente dal Primo ministro del Regno Unito che ha accusato, a sua volta, proprio i conservatori.

Procedendo per ordine, è utile ricordare che il caso del presunto spionaggio cinese nel Regno Unito risale al periodo tra dicembre del 2021 e febbraio del 2023 quando in carica al governo c’erano proprio i conservatori: il centro del caso sarebbero l’ex ricercatore parlamentare Christopher Cash e l’accademico Christopher Berry accusati di aver trafugato alcune informazioni sensibile per trasmetterle a un agente dei Servizi segreti cinesi.

Naturalmente, sia Cash che Berry da subito si sono professati del tutto innocenti ma nell’aprile del 2024 il caso è diventato una vera e propria indagine ai sensi dell’Official Secrets Act del Regno Unito: proprio a ridosso di quel periodo – precisamente nel luglio del 2024 – si insediò il governo laburista di Keir Starmer e il Crown Prosecution Service ha trasmesso al governo la richiesta di fornire prove utili per ritenete la Cina una “minaccia alla sicurezza” del Regno Unito.

Il caso (nel caso) dello spionaggio cinese nel Regno Unito: Starmer accusato di essere un “leccapiedi di Pechino”

Proprio in questo delicato passaggio – reso necessario da una precedente sentenza che prevede l’indicazione del paese del presunto spionaggio come “minaccia” per poter creare un caso penale – starebbe la controversia: secondo il Crown Prosecution Service, infatti, il governo del Regno Unito avrebbe temporeggiato ed evitato di fornire le informazioni richieste, facendo – di fatto – tracollare il caso pur in presenza di prove (a loro avviso) solide.

Le accuse del CPS sono presto diventate un vero e proprio caso mediatico nel Regno Unito in un rimpallo di responsabilità senza fine: Starmer, infatti, ha accusato apertamente i conservatori di essere loro la responsabilità – dato che erano in carica al momento del presunto spionaggio – di fornire le prove richieste; mentre gli stessi conservatori – e altri soggetti della società giuridica britannica – hanno negato questo punto.

Non solo, perché secondo i conservatori – per mezzo del loro leader, Kemi Badenoch – hanno accusato l’attuale Primo ministro del Regno Unito di aver coperto le prove del presunto spionaggio cinese per “fare il leccapiedi di Pechino” e non intaccare le relazioni diplomatiche e commerciali avviate dallo stesso laburista; con il Primo ministro definito “troppo debole” per tenere testa a Pechino su una questione “cruciale per la sicurezza” britannica.