Nel Regno Unito scoppia l'epidemia di furti nei negozi: si registrano circa 3 tacchetti al minuto, il 20% in più rispetto allo scorso anno

Da diversi mesi a questa parte il Regno Unito si trova a fare i conti con quella che i quotidiani locali hanno già rinominato “epidemia” di furti nei negozi, con i numeri dell’emergenza che sono tra i più alti mai registrati e un crescente sentimento di disaffezione nei confronti delle autorità, criticare per l’approccio troppo soft che stanno mantenendo per limitare un vero e proprio problema sociale che finisce – come spesso accade – per ripercuotersi sui cittadini onesti.

UK: polizia diffonderà l'etnia degli arrestati/ "Così evitiamo rivolte sul modello di Southport"

Partendo proprio dai dati dell’epidemia nel Regno Unito, secondo quanto riferisce il quotidiano Telegraph tra gennaio e marzo di quest’anno sono state registrate più di 530mila denunce per furti di vario tipo nei negozi: un dato che rappresenta il 20% in più rispetto al totale annuale di denunce presentate nel 2024, pari a poche più di 444mila, e che si può tradurre con una media di 3 taccheggi al minuto, 1.400 al giorno e 10mila a settimana.

Sondaggi Regno Unito 2025, crollo Laburisti 21%/ Farage 28%, Tory -11%. Anche Trump più popolare di Starmer

Non solo, perché guardando allo storico delle denunce di questo tipo presentate nel Regno Unito, è anche il numero più alto registrato dal 2003 a questa parte, con una perdita per gli esercenti che all’anno ammonta a circa 1,8 miliardi di sterline (o 2,5 se si conta anche la necessità di implementare misure di sicurezza aggiuntive) e che finisce per costare a tutti gli acquirenti onesti circa 6 centesimi di sterlina in più; senza contare il fatto che i furti denunciati si stima rappresentino appena il 5% del totale complessivo.

Il ministro della polizia del Regno Unito: “Anche i commercianti devono fare le loro parte per prevenire i furti nei negozi”

A fronte di questi numeri, non stupirà se sul territorio britannico sono aumentati i tentativi di giustizia privata a fronte dei furti nei negozi, con commerciati che appendono in vetrina le foto dei ladri ricavate dalle telecamere di sicurezza o che mettono sotto chiave le merci più costose: iniziative fortemente criticare dalle autorità, in particolare per quanto riguarda le foto dei ladri, ritenute lesive della loro privacy e potenzialmente un ostacolo alla giustizia.

Uk, "Uscita dalla Cedu unica soluzione contro emergenza migranti"/ "Limita sovranità su decisioni politiche"

Proprio sul tema dei taccheggi in crescita è intervenuto in queste ore il ministro della polizia del Regno Unito Diana Johnson che in un’intervista a Radio 4 ha precisato che, per quanto sia fondamentale “la presenza della polizia nei quartieri”, resta importante anche che gli esercenti “facciano la loro parte, assicurandosi che gli articoli di valore non siano esposti all’ingresso” dei negozi, fungendo – a suo avviso – come una sorta di invito ai ladri per “rubarli”.

Parole – quelle di Johnson – che non sono affatto piaciute del riformista Lee Anderson, esponente nel parlamento del Regno Unito per Reform UK, che ha precisato che “non è responsabilità dei negoziati prevenire la criminalità”, puntando il dito contro le autorità e il governo affinché “garantiscano la sicurezza delle persone” e limitino i furti nei negozi: la sua promessa è che, se eletti, i riformisti saranno “duri contro la criminalità” con un approccio di “tolleranza zero” per chiunque “infranga la legge”.