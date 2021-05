Regolamento e Votazione finale Amici 2021/ Televoto, giudici ed esperti

Il regolamento della finale di Amici 2021 torna a far discutere. Maria de Filippi ha pensato ad un mix che sembra quasi quello in stile Sanremo per i suoi finalisti questa sera e sicuramente le polemiche non sono mancate visto che il pubblico non avrà il controllo totale su quello che sarà il vincitore o che sarà il podio. A differenza delle altre puntate serali, la finale di Amici 2021 sarà in diretta e questo permetterà al pubblico di televotare da casa i propri concorrenti preferiti. I finalisti di Amici 2021 sono due ballerini, Alessandro e Giulia, e tre cantanti, Deddy, Sangiovanni e Aka7even, e la finale prevede lo svolgimento di diverse manche con ogni prova pronta ad essere valutata dal pubblico da casa e dalle giurie tecniche che saranno in studio. Ed è qui che arriva il momento polemica e anche un po’ di confusione.

Aka7even/ Vincitore di Amici 2021? Anna Pettinelli lo scarica: "Con Sangiovanni..."

Regolamento e Votazione finale Amici 2021, un mix tra televoto ed esperti con sorpresa…

Sul sito di WittyTv è stato pubblicato il regolamento della finale di Amici 2021 e a quel punto si è scoperto che nel corso della finale gli allievi si esibiranno in una serie di sfide suddivise in manches che saranno valutate al 50% dal pubblico a casa tramite televoto, e all’altro 50% dalle giurie tecniche presenti in studio e non solo. Alcune manches saranno affidate al giudizio delle giurie tecniche, altre solo dal televoto del pubblico. Alla fine, però, cambierà ancora il modo di votare perché quando rimarranno solo due sfidanti, toccherà solo al televoto del pubblico da casa valutare le loro esibizioni e, quindi, eleggere quello che sarà il vincitore di Amici 2021.

LEGGI ANCHE:

Deddy/ Vincitore morale di Amici 2021? Il parrucchiere sogna il podio ma...AMICI 2021 SERALE, FINALE/ Diretta e vincitore: ci sarà il Perla Blu show?

© RIPRODUZIONE RISERVATA