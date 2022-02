Regolamento Festival di Sanremo 2022/ Nuova giuria, televoto, come funziona votazione

COSA PREVEDE REGOLAMENTO FESTIVAL DI SANREMO 2022

Il Festival di Sanremo 2022 prenderà il via questa sera e non può mancare l’appuntamento con il regolamento del celebre concorso canoro. Come ogni anno, non mancano le novità, con alcune norme modificate o riviste. La prima correzione riguarda il numero di artisti in gara: non più 24 ma 25, come stabilito dal direttore artistico e conduttore Amadeus. Ma non è di certo finita qui… Il regolamento del Festival di Sanremo 2022 prevede il debutto di una nuova giuria, oltre alle tre giurie autonome per i giornalisti accreditati nelle prime due serate (carta stampa, radio e tv) e al televoto.

Ci sarà la giuria “Demoscopica 1000”, composta da mille componenti selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto con una app ad essi dedicata. Il regolamento del Festival di Sanremo 2022 prevede una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale, in programma sabato 5 febbraio 2022, con la proclamazione del vincitore.

REGOLAMENTO SANREMO 2022: GIURIE E VOTAZIONE

Un’altra importante novità riguarda la serata delle Cover, in programma venerdì: le cover che verranno interpretate dagli artisti in gara potranno essere scelte dal repertorio italiano ed internazionale non solo degli anni ’60, ’70 e ’80, ma anche degli anni novanta. Per quanto concerne lo svolgimento delle serate, il regolamento del Festival di Sanremo 2022 prevede che martedì 1 e mercoledì 2 febbraio vengano eseguite 12 o 13 canzoni in gara che verranno votate, in maniera disgiunta, dalle tre componenti di voto della giuria della stampa, tv, radio e web.

Il peso percentuale sul risultato complessivo della votazione sarà così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33 per cento; giuria del web 33 per cento; giuria delle radio 34 per cento. Dopo la votazione, verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in ciascuna delle due serate. Nella terza serata, invece, i 25 artisti proporranno le 25 canzoni in gara che verranno votate dal pubblico con il televoto e dalla giuria “Demoscopica 1000”, che avranno un peso sul risultato complessivo del 50%. Il regolamento del Festival di Sanremo 2022 evidenzia che la media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni in gara. Clicca qui per il regolamento completo del Festival di Sanremo 2022.



