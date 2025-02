Dalla prima all’ultima serata del Festival di Sanremo 2025: il regolamento della kermesse

Con l’inizio della kermesse è arrivato il momento di sbirciare il regolamento Festival di Sanremo 2025, per capire meglio come si sviluppa questa edizione targata Carlo Conti. Nel corso della prima serata, martedì 12 febbraio, il pubblico ha l’occasione di ascoltare e godersi tutte e trenta i brani in gara. Il 12 e il 13 febbraio, invece, vedremo quindici artisti in gara, oltre a due nuove proposte. Si arriva quindi alla serata delle cover, dove i concorrenti duetteranno con ospiti o artisti e gruppi non in gara, con una canzone a scelta. Già durante questa puntata, dunque, viene proclamato il vincitore delle Cover e il campione per la categoria delle Nuove Proposte.

La serata più attesa, inevitabilmente, è quella della finale con i cantanti che si esibiranno dal primo all’ultimo. Verrà poi elaborata una classifica delle prime cinque posizioni, con una ulteriore votazione che porterà al vincitore del Festival di Sanremo 2025. Questo, dunque, è il regolamento generale. Andiamo però ora a scoprire qualcosa in più sulle giurie e sulle votazioni che determineranno la kermesse.

Ecco il regolamento Festival di Sanremo 2025: tutto sulle tre giurie, le votazioni e le classifiche

Nel regolamento Festival di Sanremo 2025 confermatissime sono le tre giurie che andranno a determinare le classifiche della kermesse. Al telefoto, alla giuria della sala stampa, tv e web si aggiunge la giuria delle Radio. Nella prima puntata del Festival saranno i giurati della sala stampa, tv e web ad esprimersi sulle prime cinque posizioni.

Nella seconda puntata, invece, entrerà in gioco il pubblico col meccanismo del televoto; stessa cosa nella terza serata. Arriviamo alla puntata delle cover con coi trenta cantanti che saranno votati da tutte e tre le giurie, con la conseguente proclamazione del vincitore. In finale i cantanti reinterpretano i loro brani per l’ultima volta per decretare il vincitore o la vincitrice della kermesse.

