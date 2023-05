Regolamento finale Amici 22: cosa cambia?/ Le reazioni al ritorno del televoto

Amici 22, cambia il regolamento del serale: il nuovo sistema di votazioni della finale

Mentre mancano poche ore alla puntata finale di Amici 22, spunta nel web lo spoiler sul regolamento dell’atteso appuntamento TV, per cui si anticipa il ritorno del televoto al talent show. La puntata epilogo dell’edizione corrente di Amici di Maria De Filippi, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 14 maggio 2023, vede fuori dai giochi gli ultimi eliminati Maddalena Svevi e Aaron Cenere e chiama i quattro concorrenti finalisti, Wax, Angelina Mango, Isobel Fetiye Kinnear e Mattia Zenzola a sfidarsi a colpi di esibizioni di canto e ballo. Questo, per la prima volta al cospetto dell’occhio pubblico nella fase serale di Amici 22, che fino alla puntata finale ha visto adibiti alle votazioni i soli tre giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré. A grande richiesta dei telespettatori attivi via social, quindi, torna il sistema di votazioni che abilita il pubblico ad esprimersi in giudizio sul conto dei partecipanti in corsa per i riconoscimenti di merito al talento, che sono in palio al talent show di Maria De Filippi.

Alla finale di Amici 22, nel dettaglio, é il popolo dei telespettatori chiamato a sentenziare sui vari titoli di vincitore previsti: il vincitore del circuito canto, il vincitore del circuito ballo e il vincitore finale del montepremi del talent show.

Lo spoiler del regolamento della finale é annunciato dall’ex Amici, Sebastian: le reazioni web

Così come rivela lo spoiler TV che registra il ballerino professionista nel corpo di ballo ad Amici 22, Sebastian Melo Taveira, il sistema di votazioni attivo alla finale del talent show avviene secondo un meccanismo che non esonera il mondo del web, rappresentante della richiesta popolare del ritorno al televoto ad Amici: “DOMENICA 14 MAGGIO in prima serata su Canale 5 -é non a caso la caption dell’annesso post del regolamento che sancisce il ritorno al televoto-, ci sarà la Finale di #Amici22, PREPARATI A VOTARE! Potrai farlo tramite SMS al numero 477.000.1, APP Mediaset Infinity o APP WittyTV, sito web www.wittytv.it, smart tv e decoder abilitati! Chi sarà il vincitore?”.

E, intanto, il post-spoiler delle disposizioni del regolamento sul televoto previsto alla finale di Amici 22 divide l’opinione dell’occhio pubblico, tra le reazioni più disparate, sul profilo Instagram del programma condotto da Maria De Filippi. Tra i commenti social sul ritorno del televoto al talent show, c’é chi in particolare contesta che il sistema di votazioni imposto con protagonisti i giudici non sia cambiato in sede di semifinale, a penalizzazione dell’eliminato Aaron Cenere, e chi poi approva la scelta artistica del talent, dando vita a due cori assestanti che danno per favoriti al titolo di vincitore del talent, i ballerini Mattia Zenzola e Isobel Fetiye Kinnear.

“Inutile votare tanto è già tutto programmato…..basta vedere che in finale

ci è arrivato Wax e non Aaron”, si legge tra i commenti web più aggreganti, e poi ancora:

“Facciamo vincere il talento non la bellezza! Forza Isobel!”; “Gli altri fandom si vogliono coalizzare per votare contro Mattia attenzione dobbiamo essere in tanti a votare domenica sera e soprattutto veloci perché daranno poco tempo per votare… mi raccomando chiediamo aiuto ai fan di Alex, Samu, Alessio, Luigi e LDA”.











