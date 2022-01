Regolamento Lotteria Italia 2022/ Estrazione e premi, biglietti vincenti e casi particolari

Il momento della verità per la Lotteria Italia 2022 sta per arrivare: oggi l’estrazione finale con 5 milioni di euro in palio per il primo premio. In attesa di conoscere i numeri e codici vincenti è importante capire cosa prevede il regolamento della Lotteria Italia 2022, che ha avuto inizio il 20 settembre 2021 e si conclude appunto questa sera. Il primo aspetto definito è quello relativo alla trasmissione televisiva a cui la lotteria nazionale è abbinata: si tratta dei Soliti Ignoti – Il ritorno. Nell’articolo 2, invece, vengono esplicitati prezzo e produzione biglietti. Il biglietto della Lotteria Italia 2022 prevede 12 rappresentazioni grafiche, mentre il prezzo di vendita al pubblico di un biglietto è di 5 euro.

I tagliandi sono stati realizzati con delle modalità precise. Sono state prodotte venti serie di biglietti da 500mila unità ciascuna, contraddistinte dalle lettere dell’alfabeto. Inoltre, sono state generate due serie di biglietti digitali da 500mila unità ciascuna, identificate con le lettere AA e AB venduti solo online. Il regolamento della Lotteria Italia 2022 stabilisce che “sarà immessa alla vendita una serie alla volta con possibilità di introdurre l’ulteriore serie in caso di esaurimento di quella già in vendita“.

ESTRAZIONE LOTTERIA ITALIA 2022: BIGLIETTI CARTACEI E DIGITALI, RIPARTIZIONE PREMI

Secondo il regolamento della Lotteria Italia 2022 ai biglietti cartacei e digitali è allegato un tagliando, non vendibile separatamente, che permette di partecipare all’attribuzione di premi giornalieri. “I codici estratti vincenti i premi (..) non partecipano alle successive estrazioni per l’assegnazione di detti premi“. Se la distribuzione dei biglietti cartacei ai punti vendita fisici è effettuata dall’affidatario del servizio fino alle ore 14:00 del 21 dicembre 2021 e per il tramite di distributori locali anche dopo tale data, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa che però si “può fissare altra data al fine di assicurare la presenza dei biglietti nella rete di vendita. La vendita al pubblico può essere effettuata fino alle ore 21:00 del giorno 6 gennaio 2022“. Invece i biglietti digitali possono essere acquistati dal 20 settembre 2021 fino al 3 gennaio 2022. La somma ricavata dalla vendita dei biglietti della Lotteria Italia 2022 è ripartita dal Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita. Il regolamento prevede che la massa premi venga ripartita in più categorie. Quelli di prima categoria sono 5, con 5 milioni di euro destinati al primo premio. “L’importo degli altri premi di prima categoria, nonché il numero e l’importo degli altri eventuali premi delle altre categorie, saranno determinati dal Comitato dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti“.

REGOLAMENTO LOTTERIA ITALIA 2022: COME AVVIENE ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI

Le operazioni di estrazione dei premi della Lotteria Italia 2022 avvengono a Roma presso la sala delle lotterie nazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo le ore 21:00 di oggi, 6 gennaio 2022. “Poiché, come previsto dal precedente articolo 2, ogni serie è composta da n. 500.000 biglietti, nella prima delle sei urne, utilizzate per la composizione del numero del biglietto, dovranno essere inserite 5 sfere recanti i numeri 1, 2, 3, 4 e 0. Se i sei numeri estratti da ciascuna delle sei urne utilizzate per la composizione del numero del biglietto sono tutti zero, si intende estratto il numero 500.000“. Il regolamento di Lotteria Italia 2022 precisa che al termine dell’estrazione dei biglietti vincenti di prima categoria, “si procede all’abbinamento, in modo casuale e segreto, dei 5 biglietti estratti vincenti con 5 diversi simboli, come definiti nei commi successivi“. Si tratta dei 5 simboli apposti, dopo abbinamento causale, da rappresentanti della Commissione nei 5 passaporti dei personaggi famosi che prendono parte alla puntata dei Soliti Ignoti. “Durante le fasi della partita, ogni qualvolta uno dei personaggi famosi partecipanti al gioco scende in pedana, al termine della relativa indagine operata dal concorrente e a risposta data e verificata, il presentatore procede a rimuovere la pellicola posta nel retro del passaporto e svela il simbolo attribuito“.

IL GIOCO DEI SOLITI IGNOTI

Quindi, il gioco della Lotteria Italia 2022 consiste in una gara tra i 5 ospiti che devono riconoscere a quale personaggio, esclusi i concorrenti, si riferisce la fotografia da bambino/a che viene di volta in volta presentata. I concorrenti si prenotano premendo il proprio pulsante. Il più veloce a premere ha diritto a dare la risposta: se è esatta, il concorrente totalizza un punto. Se è sbagliata, il concorrente è momentaneamente escluso dal gioco e gli altri quattro concorrenti possono prenotarsi premendo il pulsante a loro volta. Nel caso in cui si arriva all’ultimo concorrente rimasto e questi risponde in maniera errata, tutti rientrano in gioco. “Dopo due risposte inesatte per ogni concorrente oppure nel caso in cui non si prenota alcun concorrente, il presentatore svela il personaggio e mostra la foto successiva. Se un concorrente fornisce una risposta esatta senza essersi prenotato, il punto non viene attribuito“. Il regolamento della Lotteria Italia 2022 consente al conduttore Amadeus di fornire indizi. Il concorrente che totalizza per primo 3 risposte esatte, si piazza al primo posto della classifica ed esce dal gioco. Al simbolo rinvenuto sul suo passaporto è attribuito il primo premio della Lotteria Italia 2022. Il gioco prosegue con gli altri concorrenti per gli altri simboli e abbinamenti rimasti. Al termine del gioco, le 5 buste contrassegnate dai 5 simboli di gioco con i numeri dei biglietti vincenti vengono aperte e viene comunicato il premio a ciascuno di essi attribuito.

LOTTERIA ITALIA 2022: I CASI ECCEZIONALI

“Se, per qualsiasi motivo, risulta impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2022 come sopra stabilito, le operazioni stesse avvengono in luogo, giorno e ora fissati con apposito provvedimento ed i premi di prima categoria sono attribuiti nell’ordine di estrazione“. Chiaramente i premi di prima categoria vengono attribuiti nell’ordine di estrazione anche se la trasmissione non viene trasmessa per cause di forza maggiore o non prevedibili. “Al termine delle operazioni di estrazione, viene data al pubblico comunicazione conclusiva del risultato di dette operazioni“. Al dottor Stefano Saracchi, dirigente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il compito di redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022. “Detto dirigente può essere sostituito dalla dott.ssa Donatella Urso o dalla dott.ssa Alessandra Grossi“, che sono funzionarie ADM. Tutte le operazioni “sono svolte da una Commissione prevista con apposita determinazione direttoriale, in seguito denominata ‘Commissione’. Per tutto quanto non previsto nella presente determinazione, la Commissione decide dandone motivazione nel verbale di ciascuna seduta“.



