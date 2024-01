Regolamento Lotteria Italia 2024/ Estrazione biglietti vincenti: come giocare, premi e casi particolari

REGOLAMENTO LOTTERIA ITALIA 2024: COME SI GIOCA, ESTRAZIONE E PREMI

Cosa dice il regolamento della Lotteria Italia 2024? È importante approfondire la questione, dato che manca poco prima di scoprire i vincitori di questa edizione. L’atteso concorso della Befana è iniziato il 25 settembre 2023 e si conclude questa sera. Quest’anno, a differenza dello scorso, è stato associato alla trasmissione televisiva “Affari tuoi” per quel che concerne i premi, che vengono periodicamente comunicati nel corso delle puntate. In molti non vedono l’ora di sapere se sono stati fortunati o meno.

I giocatori hanno potuto acquistare i biglietti, con la speranza che fossero vincenti, al prezzo di 5 euro cadauno. I tagliandi sono stati realizzati con delle modalità precise. Sono state prodotte venti serie di biglietti da 500 mila unità ciascuna, contraddistinte dalle lettere dell’alfabeto. Inoltre, sono state generate due serie di biglietti digitali da 500mila unità ciascuna, identificate con le lettere AA e AB venduti solo online. Il regolamento della Lotteria Italia 2024 stabilisce che “sarà immessa alla vendita una serie alla volta con possibilità di introdurre l’ulteriore serie in caso di esaurimento di quella già in vendita”.

ESTRAZIONE LOTTERIA ITALIA 2024: PRESENTE ANCHE IL CODACONS

Secondo il regolamento della Lotteria Italia 2024, sia ai biglietti cartacei sia a quelli digitali è allegato un tagliando che, separato da apposita fincatura e non vendibile separatamente, consente la partecipazione all’attribuzione dei premi giornalieri. Con il medesimo biglietto si concorre anche all’estrazione dei 5 primi premi. Per potere partecipare a questo concorso è stato possibile nelle scorse settimane acquistare i biglietti nella versione cartacea presso i punti vendita fisici autorizzati oppure nella versione digitale online attraverso un conto gioco presso uno dei punti vendita a distanza autorizzati.

Essendo scaduti i termini per l’acquisto, non resta che attendere l’estrazione in programma in queste ore. Anche quest’anno è importante precisare che alcuni rappresentanti del Codacons vigileranno sulle operazioni di sorteggio finale del principale biglietto vincente da 5 milioni di euro e su tutte le fasi relative all’estrazione dei biglietti abbinati ai premi in concorso. L’obiettivo è quello di garantire la tutela dei cittadini, con la massima correttezza e trasparenza, escludendo qualsiasi possibilità di errore nel meccanismo di estrazione. La decisione in questione è stata presa dopo l’imprevisto che avvenne nel 1996, quando a causa di un guasto si fermarono le lavatrici che facevano girare le palline dell’estrazione, creando non poche polemiche relativamente alla regolarità dei fatti.

REGOLAMENTO LOTTERIA ITALIA 2024: COME AVVIENE ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI E GIOCO “AFFARI TUOI”

Le operazioni di estrazione dei premi della lotteria si svolgono a Roma presso la sala delle lotterie nazionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il giorno 6 gennaio 2023 dopo le ore 21,00. Poiché ogni serie è composta da n. 500.000 biglietti, nella prima delle sei urne, utilizzate per la composizione del numero del biglietto, dovranno essere inserite 5 sfere recanti i numeri 1, 2, 3, 4 e 0. Se i sei numeri estratti da ciascuna delle sei urne utilizzate per la composizione del numero del biglietto sono tutti zero, secondo il regolamento della Lotteria Italia 2023 si intende estratto il numero 500.000.

Terminate le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi di prima categoria, si procede all’abbinamento, in modo casuale e segreto, dei 5 biglietti estratti vincenti con 5 diversi simboli apposti su 5 pacchi dorati, all’interno dei quali sono inseriti, con modalità anonima, i numeri dei 5 biglietti estratti. Dopo l’inserimento il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita procede a sigillare i pacchi e a segretare i simboli. In tal modo i pacchi sono resi anonimi e indistinguibili. L’importo dei premi di prima categoria è attribuito ai 5 biglietti vincenti estratti in base alla classifica finale del gioco della Lotteria Italia che si svolge durante la puntata della trasmissione televisiva abbinata “Affari Tuoi” del 6 gennaio 2024. Il gioco della Lotteria Italia consiste in una gara tra 5 personaggi famosi che devono indovinare a quale regione italiana appartiene ciò che viene di volta in volta loro presentato.

Prima della gara, ciascuno dei 5 personaggi famosi sceglie uno dei 5 pacchi dorati. Terminata la scelta da parte degli stessi, sono svelati i simboli presenti sui pacchi, abbinando, così, in modo casuale, ciascun pacco contrassegnato dal relativo simbolo a ciascun concorrente. Ai 5 concorrenti viene mostrato sullo schermo una fotografia o un video o viene riprodotto un audio e il presentatore chiede di individuare la regione. Il concorrente che totalizza per primo tre risposte esatte, si posiziona al 1° posto della classifica ed esce dal gioco. Al simbolo presente sul suo pacco è attribuito il primo premio della lotteria nazionale “Italia” 2024. Il gioco continua tra gli altri concorrenti col medesimo meccanismo. Al termine del gioco, vengono aperti i 5 pacchi contrassegnati dai 5 simboli di gioco contenenti i numeri dei biglietti vincenti e comunicato il premio a ciascuno di essi attribuito.











