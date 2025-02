Regolamento Sanremo 2025, come si vota in finale?

E’ arrivato il momento del gran finale a Sanremo 2025, il giorno più atteso al teatro Ariston con Carlo Conti che incoronerà il vincitore della kermesse musicale dopo quattro notti alle spalle di grande musica, emozioni, artisti che si sono avvicendati sul palco. Il regolamento Sanremo 2025 prevede un mix di giudizi, dalle votazioni della giuria stampa e sala web, la giuria delle radio e ovviamente il televoto, scendendo ancora più nel dettaglio, il voto del pubblico varrà il 34%, mentre la giuria stampa voterà per il 33% così come la giuria della radio.

Come noto, i 29 artisti, escluso il trentesimo Emis Killa che come noto si è ritirato dalla gara prima della partenza del Festival di Sanremo 2025, si esibiranno sul palco, fino al momento in cui verrà stoppato il televoto e Carlo Conti rivelerà la classifica dal 29esimo al 6o posto. A quel punto il conduttore e direttore artistico rivelerà chi sono i primi cinque classificati in ordine casuale, a quel punto si aprirà una nuova votazione con il medesimo funzionamento, entrerà dunque di nuovo in scena il regolamento Sanremo 2025.

Il regolamento Sanremo 2025 ci aiuterà a comprendere chi sarà il vincitore del Festival, ma chi sarà il cantante trionfatore il palco dell’Ariston? Non sono da escludere colpi di scena, in queste ore sta risalendo Lucio Corsi, vera sorpresa di questo Festival che sembra avere le carte in regola per regalare un grande colpo di scena. Al momento la favorita resta Giorgia, alle sue spalle Olly, Achille Lauro, Simone Cristicchi e Fedez, tutti con speranze di vittoria fino all’ultimo.

Il regolamento Sanremo 2025 mixerà i giudizi di giornalisti, giuria delle radio e del pubblico da casa, che si esprimerà come al solito con il televoto. Non sono da escludere sorprese, vedremo questa sera cosa accadrà all’Ariston.

