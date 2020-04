Regole linee guida riapertura Fase 2 imprese, uffici/ Verso protocollo Governo Conte

Pubblicità

Niente cene affollate o feste, ma ci si potrà ritrovare con amici e parenti in gruppi ristretti. Questa è una delle linee guida a cui sta lavorando il governo per la Fase 2. Ma le regole per quanto riguarda le relazioni sociali prevedono anche il distanziamento e l’uso dei dispositivi di protezione individuale. Da definire l’eventuale obbligo dell’uso di mascherine e guanti, e soprattutto dove e in quali casi. Ma regole e linee guida sono previste soprattutto sul lavoro. È prevista una riorganizzazione degli spazi e degli orari di lavoro per evitare assembramenti. Il principio è che bisogna coniugare l’attività con le condizioni di sicurezza. L’azienda avrà l’obbligo di informare i dipendenti sulle misure di prevenzione del contagio, ma verrà responsabilizzato anche il lavoratore. Se ha sintomi influenzali o febbre oltre 37,5° deve restare a casa. Se i sintomi compaiono durante il lavoro, si deve procedere con l’isolamento e le indicazioni del medico contattato. Chi invece era positivo deve certificare la sua “negativizzazione”.

REGOLE E LINEE GUIDA RIAPERTURA, VERSO MAXI PROTOCOLLO

Si sta valutando la possibilità di disporre l’esecuzione del tampone per i lavoratori in alcuni casi. Inoltre, va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica degli strumenti usati (come schermi, tastiere e mouse). Possono essere anche organizzati interventi periodici di pulizia attraverso ammortizzatori sociali (anche in deroga). Tra regole e linee guida previste anche l’articolazione del lavoro con orari diversi per favorire il distanziamento sociale e prevenire assembramenti. Possono essere introdotti pannelli in plexiglass per il distanziamento, ma va rafforzato anche il ruolo del medico competente. Vanno individuate poi procedure di ingresso per l’accesso di fornitori esterni, così da ridurre le occasioni di contatto. Saranno tanti i punti, dunque, che andranno a comporre regole e linee guida per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus. L’adozione di termoscanner in tutte le stazioni e aeroporti del paese è, ad esempio, una delle misure che dovrebbe entrare nelle linee guida per i trasporti allegate al prossimo Dpcm per la ripartenza.



