Addio alle attuali regole della compagnia low cost Ryanair, da maggio 2025 sono previsti dei cambiamenti importanti sia sul bagaglio a mano che sul check in. Si tratta di restrizioni importanti che la società irlandese ha ritenuto necessario per dare un maggior ordine e per snellire degli iter burocratici.

I cambiamenti non riguardano soltanto gli aspetti sopra citati, ma cambia anche il tempo per presentarsi in aeroporto e le sanzioni applicabili nel caso in cui il bagaglio a ma non non rispettasse le misure citate nel regolamento Ryanair (consultabile sul sito ufficiale della compagnia).

Regole Ryanair da maggio 2025 su sanzioni e carte di imbarco

Da maggio di quest’anno, 2025, le regole Ryanair cambiano in modo più severo. La compagnia irlandese non consentirà più ai viaggiatori di poter stampare le loro carte di imbarco in loco (neanche pagando l’attuale sovrapprezzo di poco più di 20 euro).

I check in devono essere rigorosamente digitali tramite l’applicazione della compagnia aerea irlandese, o al massimo in formato cartaceo purché siano consegnati già stampati. L’obiettivo è – seppur gradualmente – eliminare i banchi fisici addetti al check in aeroporto, risparmiando tempo ed evitando ritardi aerei.

Attenzione anche alle misure predisposte per il bagaglio a mano, che continuerà ad essere gratuito a patto di rispettare le seguenti dimensioni: 40x20x25 centimetri. In caso contrario gli addetti al controllo potranno applicare una sanzione pari a 70€ da far pagare direttamente al gate.

Quanto tempo prima presentarsi in aeroporto

Per i viaggiatori che perdono il volo senza darne avviso, per coloro che non provvedono a presentare il check digitale o chi si presenta al gate un’ora dopo la partenza, è prevista una multa da centoventi euro. Per evitare le sanzioni è meglio presenziare quaranta minuti prima dell’ora programmata per la partenza.

Tuttavia, dall’aeroporto di Dublino arrivano dei suggerimenti destinati ai passeggeri che devono imbarcarsi su brevi e lunghe tratte. Per le prime il consiglio è di presentarsi due ore prima, mentre per le distanze più lunghe almeno tre ore prima dell’orario programmato.

Le condizioni dettate da Ryanair e applicabili da maggio 2025 devono essere trascritte in modo chiaro, trasparente e specifico sul sito web della compagnia aerea. In alternativa i passeggeri hanno il diritto di rivendicare le eventuali sanzioni addebitate e richiedere un rimborso, proprio come è avvenuto negli anni scorsi a causa della poca chiarezza sulle condizioni da rispettare.